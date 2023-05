La ''Margherita di Navarra'' colleziona 14 premi in concorsi musicali

Una pioggia di premi in due concorsi di esecuzione musicali. LE FOTO

MONREALE, 30 maggio – Nell’arco di una settimana, i giovani alunni di strumento della scuola secondaria di primo grado della ‘’Margherita di Navarra’’ di Pioppo hanno collezionato ben 14 premi. Nello specifico, 3 primi premi , 8 secondi premi e 2 terzi premi tra solisti ed ensembles in categorie tutte diverse.

Venerdì 26 maggio si sono tenute le audizioni presso la Real Cantina Borbonica di Partinico della 6° edizione del concorso Internazionale Valle dello Jato e la scuola si è presentata in 9 categorie diverse classificandosi ai primi posti di ogni categoria con 3 primi posti e 6 secondi con punteggi altissimi. Di seguito l’elenco dei primi premi:

- Ensemble di percussioni della classe 1B con punteggio 95/100: Bellino Giovanni, Casamento Gioele, Di Cristina Ginevra, Di Cristina Viola, Marceca Angelo, Messina Sarah;

- Ensemble di percussioni della classe 2B con punteggio 96/100: Buffa Dalila, Correra Alessandro, Di Cristina Alice, Randazzo Ludovico;

- Vittoria Correra - pianista solista 3E con punteggio 95/100.

Di seguito l’elenco dei secondi premi:

- Ensemble di trombe con punteggio 94/100: Marchiano Sara 1B; Lucido Alessandra, Garda Manila, Morfino Andrea 2B; Marceca Daniele, Roppolo Nicolo’ 3E;

- Trio di percussioni della classe 3E : Alongi Marco, Bellotta Ginevra, Faria Francesco Paolo con punteggio 93/100;

- Duo tromba e pianoforte - Prestigiacomo Gloria e Roppolo Nicolo’ con punteggio 92/100;

- Andrea Modica pianista solista 1B con punteggio 90/100;

- Alice Maria Di Gristina pianista solista 2B con punteggio 90/100;

- Francesco Paolo Faria percussionista solista 3E con punteggio 90/100.

Giovedì 25 maggio, invece, sono iniziate le audizioni per la 28° edizione del concorso “Città di Palermo” e si sono presentate 3 giovani pianiste: Giulia Lupo 1B, Gloria Turdo 2B e Gloria Prestigiacomo 3E nelle 3 rispettive categorie di pianoforte di prima, seconda e terza media. Il concorso si è svolto in presenza presso il teatro del Liceo Regina Margherita di Palermo e ha contato decine di validissimi iscritti per le categorie pianistiche sopracitate.

Le giovani concorrenti hanno eseguito a memoria programmi di tutto rispetto da Bach e Beethoven a Chopin e Schumann. L’alunna Ginevra Bellotta di 3E ha partecipato come percussionista solista di terza media per lo stesso concorso in edizione online. Le giovani musiciste si sono classificate sempre sul podio su decine di partecipanti da tutta Italia: terzo premio per Giulia Lupo con punteggio 85/100 e Gloria Turdo con punteggio 82/100. Secondo premio per Gloria Prestigiacomo con punteggio 93/100 e Ginevra Bellotta con punteggio 88/100.

“L’arte non compete - dichiara la docente coordinatrice dell’indirizzo musicale, Silvia Vaglica - ma i concorsi musicali sono occasioni per crescere umanamente e musicalmente, per confrontarsi con realtà diverse dalla propria zona di confort come può essere la scuola e ambire a livelli sempre più alti di perfezionamento con il proprio strumento. Io e i colleghi Vito Pizzolato (percussioni) e Antonella Corso (tromba), che abbiamo preparato i ragazzi per questi concorsi, siamo orgogliosi dei loro risultati e insieme ai colleghi Matteo Bobbio (chitarra ) e Antonio Putzu (musica) ogni giorno curiamo la formazione musicale dei nostri alunni con responsabilità e passione”.

Inoltre la scuola di Pioppo ha anche partecipato al Primo concorso "La voce della gioia e della legalità", organizzato dal Parlamento della Legalità che ha sede a Monreale, si è aggiudicata il secondo posto. Al concorso hanno partecipato 8 scuole della provincia di Palermo. Anche in questo caso la scuola Margherita di Navarra, con le classi 2A e 2B ha partecipato presentando un brano intitolato "100 passi per la felicità", testo e musica di Antonio Putzu, docente di musica.

“La nostra scuola - ha dichiarato Patrizia Roccamatisi, dirigente scolastica - ha vissuto in questo mese diverse esperienze che hanno messo i nostri alunni al centro di concorsi musicali prestigiosi e importanti, conseguendo ottimi risultati. Questo è il frutto dell’assiduo lavoro portato avanti dai docenti di strumento musicale della nostra scuola che preparano gli alunni con assiduità e grande attenzione. La partecipazione a questi ultimi concorsi ha preparato così i nostri alunni a mettersi alla prova anche in future competizioni in contesti di rilievo, facendo maturare in loro capacità di confronto e crescita personale”.