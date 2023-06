Galleria Civica, un QR code informativo realizzato dagli studenti del liceo ''Mario D’Aleo''

L’iniziativa inserita nel progetto scolastico finalizzato alla sua valorizzazione

MONREALE, 3 giugno – Si è concluso giovedì scorso, nei i locali del complesso monumentale Guglielmo II, la prima fase del progetto dedicato al Percorso per le Competenze Trasversali e l'Orientamento denominato "Valorizzazione della Galleria Sciortino di Monreale", rivolto alla classe IV A del liceo artistico Mario D'Aleo, seguito dalla docente Chiara Scialabba.

Il progetto è nato dalla volontà di far sperimentare ai ragazzi una modalità lavorativa inerente al loro percorso di studi che permettesse di mettere in pratica le competenze acquisite in aula al fine di valorizzare un bene culturale presente nella propria cittadina ma, purtroppo, poco conosciuto. Partendo dal presupposto che il primo passo per valorizzare è conoscere, sono state realizzate una serie di azioni volte ad analizzare le opere presenti nella sezione di arte sacra all'interno della galleria "Giuseppe Sciortino" e del complesso Gugliemo II.

Successivamente si è trasferito ciò che era stato prodotto in un sito web che permettesse sia la promozione del bene che una migliore fruizione. Il lavoro ha previsto anche l'ideazione del logo della sezione e la realizzazione di didascalie museali, da inserire accanto alle opere, che riassumono il lavoro fatto, dotate di codice QR che permetta di avere più informazioni tramite il sito Web a cui si rimanda.

Attualmente il sito è operativo ma contiene le analisi di sole quattro opere. Il prossimo anno il progetto verrà completato con l’integrazione delle opere mancanti. Le attività didattiche sono state svolte presso la sede del Liceo artistico Mario D'Aleo, quelle lavorative presso i locali della Galleria Sciortino al Complesso Guglielmo II e della Biblioteca "Fondo Moderno" del Complesso Santa Caterina.

La manifestazione conclusiva, inserita nell’ambito della giornata dell’arte organizzata dal Liceo Artistico Mario D’Aleo, si è svolta alla presenza della dirigente Loredana Lauricella, dell’assessore alla Cultura, Rosanna Giannetto, delle due tutor del comune Liliana Caputo e Elisabetta Lo Coco. L’organizzazione ringrazia per la collaborazione Nadia Di Miceli che lavora alla Galleria Sciortino, Vincenzo Giovinco per le sue competenze informatiche, l’assessore Letizia Sardisco che ha seguito il progetto nel corso delle varie fasi.