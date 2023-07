Scuola serale, conclusi gli esami di maturità: ottimi risultati per gli studenti

Tre 100 e lode, nessuno sotto il 92

MONREALE, 8 luglio – Si è concluso in questi giorni l’anno scolastico per i “maturandi” del corso serale del liceo artistico “Mario D’Aleo” e ancora una volta eccellenti sono stati i risultati.

Dopo gli anni di pandemia covid, l’esame di Stato, anche per i percorsi di istruzione degli adulti, è tornato al passato, così come prevede la normativa vigente e cioè con la commissione formata da tre docenti interni e tre docenti esterni oltre il presidente. Nonostante questa novità, gli alunni della scuola serale artistico hanno confermato lo stesso trend degli anni precedenti, anzi migliorato: tre alunni hanno ottenuto un meritato 100 e lode e il resto della classe non è scesa al di sotto del 92.

“Questi risultati – afferma una nota della scuola – sono il frutto di tre anni di sacrifici, sostenuti dagli alunni adulti e dalle loro famiglie, durante i quali hanno dimostrato tenacia, coraggio e tanta, tanta curiosità che li ha spinti verso gli orizzonti del pensiero e a scommettere sull’ideale di cultura profonda e “allargata”.

Questo è il merito di una scuola che non lascia indietro nessuno e che recupera chi si è smarrito perché, come recita l’articolo 34 della nostra Costituzione “la scuola è aperta a tutti” anche a chi è “avanti con l’età”, per chi pensa che non è mai troppo tardi e per chi, nonostante gli impegni lavorativi e familiari, canta, urla: “Perché no….?”.

Per chiunque fosse interessato a dimostrare, a se stesso, che non è mai troppo tardi e quanto valga intraprendere questo percorso di studi che apre la mente, il cuore e la visione del mondo, sarà possibile iscriversi al nuovo anno scolastico presentandosi agli uffici di segreteria nei giorni dedicati al ricevimento al pubblico: tutti i lunedì e venerdì dalle 9 alle 11.

Sarà possibile presentare l’istanza anche a distanza, entro e non oltre il 15 ottobre 2022, scaricando dal sito della scuola il modulo d’iscrizione ed inviarlo a serale@iisbasiledaleo.it Successivamente all’accoglimento dell’istanza, sarà cura degli adulti trasmettere la documentazione necessaria al perfezionamento dell’istanza medesima prima dell’avvio delle attività di accoglienza e orientamento.

Per chiunque volesse informazioni più dettagliate, anche durante il periodo estivo, può scrivere sempre a serale@iisbasiledaleo.it