Scuola Morvillo, ecco il calendario e le modalità d’avvio del nuovo anno scolastico

Si inizierà giorno 12 ma solo per i bambini delle classi prime di scuola primaria e per i ragazzi delle prime di scuola secondaria di primo grado. All'interno tutte le informazioni utili

MONREALE, 5 settembre –Il consiglio d’istituto della scuola Morvillo, su proposta del collegio dei Docenti, ha deliberato il calendario e le modalità d’avvio del nuovo anno scolastico.

Com’è noto, il calendario scolastico regionale ha fissato l’inizio delle lezioni al 13 settembre, lasciando spazio all’autonomia di ogni singola istituzione scolastica di modificare il calendario in base alle esigenze della comunità scolastica.

Proprio per questo il consiglio ha deliberato che le attività didattiche abbiano inizio martedì 12 settembre ma solo per i bambini delle classi prime di scuola primaria e per i ragazzi delle prime di scuola secondaria di primo grado; giovedì 14 faranno il loro ingresso a scuola gli alunni di seconda e terza sia primaria che secondaria mentre venerdì 15 sarà il turno dei bambini delle classi quarte e quinte della scuola primaria.

Per i piccoli dell’infanzia sono previsti due turni di accoglienza: il primo, giorno 12, sarà dedicato esclusivamente ai nuovi iscritti, il secondo, giorno 14, riguarderà i bambini che già hanno frequentato lo scorso anno scolastico.

Per le prime settimane sarà in vigore l’orario provvisorio con orari d’uscita ridotti e scaglionati per classe e ordine di scuola. L’inizio anticipato delle lezioni consentirà di usufruire di alcuni giorni di sospensione delle attività didattiche durante l’anno scolastico in concomitanza con giornate festive come la ricorrenza di Ognissanti e la Festa della Liberazione.

“Anche quest’anno” - fa sapere Francesca Giammona, Dirigente Scolastico dell’Istituto – “il Consiglio d’Istituto ha accolto la proposta di dare spazio e tempo agli alunni che per la prima volta affrontano un segmento scolastico con la possibilità di rapportarsi anche con le famiglie che sono gli interlocutori primari per fare della scuola un luogo accogliente in cui apprendimento e socialità siano i punti cardini del percorso scolastico di grandi e piccini. È sempre più importante sentirsi parte di un sistema che è la base su cui si fondano i valori comunitari che la nostra scuola cercherà, ancora una volta di veicolare per il benessere psico-fisico dei nostri ragazzi.”