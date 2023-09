Scuola Margherita di Navarra, si inizia mercoledì 13: ecco le modalità

Il 13 settembre entreranno in aula le classi prime della scuola primaria, le classi prime della scuola secondaria di primo grado e i nuovi ingressi delle sezioni di scuola dell'Infanzia.

MONREALE, 7 settembre –La prima campanella del nuovo anno scolastico suonerà per gli alunni della scuola Margherita di Navarra mercoledì 13 settembre. A fare il loro ingresso a scuola il 13 settembre saranno le classi prime della Scuola Primaria, le classi prime della Scuola Secondaria di l grado e i nuovi ingressi delle Sezioni Scuola dell'Infanzia.

Dal 14 settembre torneranno in aula tutte le classi della Scuola Primaria e tutte le classi della Scuola Secondaria di l grado, comprese tutte le Sezioni della Scuola dell'Infanzia. Per quanto riguarda l’orario delle attività didattiche: dal 13 settembre al 15 settembre si andrà dalle 8 alle 12; dal

18 settembre al 29 settembre si entrerà alle 8 con uscita alle 13.

Dal 2 ottobre entrerà in vigore l’orario regolare nella Scuola dell'Infanzia per le Sezioni a Tempo Normale dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16, per le Sezioni a Tempo Ridotto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13.

Per quanto riguarda la Scuola Primaria le classi I-III con tempo ordinario: lunedì - mercoledì - venerdì ore 8.00/13.00, mentre Martedì - Giovedì 8.00/14.00; le classi IV-V con tempo ordinario: dal lunedì al giovedì ore 8:00/14:00; Venerdì ore 8:00/13:00; la classe a tempo pieno dal lunedì al venerdì: 8:00/16:00.

Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado le prime classi dal lunedì al venerdì ore 8.00/14.00; le classi a Tempo prolungato dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00alle 16.00. Gli alunni dei percorsi ad indirizzo musicale svolgeranno le attività musicali dal 13 settembre 2023 per le classi prime dalle ore 12 alle 13; il 14 settembre sarà la volta delle classi seconde dalle ore 12 alle 13; il 15 settembre per le classi terze dalle 12 alle 13. Dal 18 settembre orario regolare con lezioni individuali e lezioni di musica d’insieme.