''Sport, tradizione e legalità'', oggi l’iniziativa di inclusione della Veneziano-Novelli

Si è svolta in piazza Guglielmo, di concerto con l’amministrazione comunale. LE FOTO

MONREALE, 9 novembre – "Sport, tradizione e legalità". Questa l'iniziativa che, stamattina, ha visto coinvolti gli alunni della scuola "Veneziano-Novelli", la quale ha accolto l'invito rivolto dall'amministrazione comunale alle scolaresche del territorio.

Alla manifestazione, realizzata nella piazza Guglielmo dall' assessorato allo Sport, in sinergia con il 46° Reggimento Trasmissioni dell' Esercito Italiano, hanno partecipato le classi terze sezione A e B della primaria e le classi terze sezione D ed E delle medie.

Accompagnati dai docenti, i ragazzi, anche i diversamente abili, sono stati impegnati attivamente in svariate attività sportive, quali mini percorsi ad ostacoli e basi di difesa personale. Strategie e itinerari ludici e motivanti che vedono lo sport quale canale espressivo utile a promuovere solidarietà, inclusione e partecipazione.

"La cultura dello sport e del rispetto di persone e regole fornisce ai ragazzi le coordinate educative più efficaci per agire in modo personale e autentico gli obiettivi della legalità e del ripudio di ogni forma di violenza" ha affermato il dirigente scolastico Marco Monastra, con l'auspicio di una futura implementazione dei progetti didattici sportivi della scuola.