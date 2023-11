Classifica licei, esiti in chiaroscuro per il Basile D'aleo: 3° il liceo classico, 13° lo scientifico

La classifica Eduscopio redatta dalla Fondazione Agnelli per il 2023 è stata pubblicata stamattina

PALERMO, 22 novembre – È stata resa nota la classifica delle migliori scuole superiori in Italia attraverso la mappa interattiva di Eduscopio redatta dalla Fondazione Agnelli in base agli esiti universitari (esami sostenuti e media dei voti) e occupazionali (tasso di occupazione e alla coerenza fra studio e lavoro) a un anno dal diploma.

Il portale si propone di aiutare gli studenti e le loro famiglie nel momento della scelta della scuola dopo la terza media. Eduscopio è diventato in questi anni un riferimento per le famiglie e per le stesse scuole come dimostrano gli oltre 2,4 milioni di utenti unici che hanno a oggi visitato il portale, con 11,6 milioni di pagine consultate.

Per la nuova edizione di Eduscopio, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di circa 1.326.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20) in circa 7.850 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie.

Il liceo Basile D’Aleo di Monreale si colloca al terzo posto della classifica Eduscopio per il liceo classico, mentre al primo posto si trovano l’Umberto I e il Garibaldi di Palermo. Fuori dalla top ten, invece, il liceo scientifico del Basile-D’Aleo che si colloca al tredicesimo posto, mente al primo posto si trova per i licei scientifici il liceo Cannizzaro di Palermo.

Il resto della classifica è consultabile sul sito Eduscopio che permettere di visualizzare anche i dati specifici relativi a ogni singola scuola.