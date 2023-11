Scuola Veneziano-Novelli, lunedì c'è ''Orienta-Menti'', la giornata dell'orientamento in uscita

Appuntamento nel pomeriggio nella sede di via Kennedy

MONREALE, 30 novembre – Coerentemente con la funzione orientativa che caratterizza il segmento scolastico della scuola media, l'istituto "Veneziano -Novelli" promuove l'iniziativa "Orienta-Menti", incontri di presentazione delle scuole superiori e delle agenzie formative per i ragazzi di terza media e le loro famiglie.

Lunedì 4 dicembre, nella sede centrale di via Kennedy, dalle ore 15,30 alle 17,30 i docenti referenti degli istituti superiori di Monreale e Palermo illustreranno la loro offerta formativa e forniranno informazioni utili affinché gli alunni possano compiere una scelta scolastica consapevole e ponderata che valorizzi i loro talenti e le loro potenzialità.

Un servizio importante per i ragazzi che si apprestano a scegliere il percorso di studi successivo e un supporto valido per le famiglie che potranno interfacciarsi direttamente con i docenti del territorio.

Un'iniziativa che si inserisce nei vari percorsi formativi e informativi realizzati per favorire la costruzione dell' identità e e delle capacità decisionali e progettuali degli studenti e che conferma l'attenzione della scuola "Veneziano -Novelli" per il futuro dei cittadini di domani.