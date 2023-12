Liceo D'Aleo, venerdì 15 si presenta il piano dell'offerta formativa

Appuntamento nella sala Benedetto Messina alle ore 16

MONREALE, 7 dicembre – Venerdì prossimo, 15 dicembre alle ore 16, sarà presentato dalla dirigente scolastica Loredana Lauricella e dal corpo docente il piano dell'offerta formativa del liceo artistico “Mario D’Aleo” di Monreale.

I genitori e gli alunni delle classi terze della scuola media, saranno accolti nell'aula magna "Benedetto Messina" del Liceo. Il liceo artistico Mario D'Aleo promuove una ricerca-azione tendente all’innovazione sia in campo didattico che disciplinare al fine di motivare gli studenti allo studio e all’acquisizione di una cultura che favorisca l’orientamento nel mondo universitario e lavorativo.

Durante degli Open Day saranno illustrate le attività progettuali sviluppate negli ultimi anni, proiettate anche oltre l’ambito scolastico, come gli Stage formativi presso le aziende specializzate nel settore del mosaico e delle arti figurative sottolineando la volontà dell’Istituto di confrontarsi in modo ampio con i fenomeni culturali e occupazionali presenti sul territorio nazionale, e rimarcando la vocazione del Liceo verso la ricerca dei linguaggi dell’Arte, tendenti a trasferire agli studenti la passione e lo sviluppo della creatività.

Il liceo, presente a Monreale da oltre mezzo secolo, si conferma l'unica realtà esistente nel mezzogiorno d'Italia specializzata nell'arte e nel restauro del mosaico.

Il liceo Mario D'Aleo, sin dalla sua nascita, ha mantenuto viva la tradizione del mosaico a Monreale, formando intere generazioni.

Una tradizione rinnovata.

Oggi, le numerose aule attrezzate di cui dispone la scuola, formano la struttura portante delle diverse attività didattiche e culturali per tutte le discipline presenti nel piano di studio, in modo particolare per le discipline di indirizzo: arte del mosaico, discipline plastiche e scultoree e discipline grafico-pittoriche.

I docenti e gli allievi, guideranno le famiglie e illustreranno il piano di studi. Mostreranno i laboratori attrezzati per le attività grafico pittoriche, incisione e calcografia.

Inoltre, sarà possibile visitare Il laboratorio di informatica, Grafica e Comunicazione, finalizzato allo studio del mosaico e delle arti figurative in generale, attraverso le nuove tecnologie.

Il laboratorio, è attrezzato con i mac, stampanti A3, tavolette grafiche, videocamere e stampante 3D. Fiore all'occhiello del laboratorio sono le tavolette grafiche Wacom di ultima generazione, con “penna” ad alte prestazioni con funzionalità multi-touch. Apparecchiature fondamentali per le attività di disegno grafico-pittorico e realizzazioni di layout e fotografie.

La sede è dotata di una biblioteca, dell’aula magna spesso utilizzata per cicli di mostre e conferenze. Nel corso degli open day, Inoltre, sarà dato spazio, ai percorsi di PCTO, riservati agli studenti, esperienza che offre la possibilità di sviluppare, anche in una dimensione professionale, le abilità artistiche e gli interessi legati al mondo della comunicazione visiva.