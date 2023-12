Scuola Veneziano-Novelli, dall'11 al 15 dicembre c'è l'Open Week

La scuola si apre alle famiglie del territorio

MONREALE, 7 dicembre – Per una settimana la scuola Veneziano-Novelli si "apre" alle famiglie del territorio per presentare attività e spazi didattici.

A partire da lunedì 11 dicembre e fino a venerdì 15, il dirigente, gli insegnanti e tutto il personale scolastico accoglieranno genitori e alunni che vorranno conoscere i percorsi formativi del progetto educativo dell'istituto, risorse e strumenti. Il programma orientativo prevede appuntamenti distinti per ciascun ordine scolastico.

Scuola dell'infanzia e scuola primaria:

lunedì ore 10-14

giovedì ore 9-13

venerdì ore 8-12

al plesso Novelli, le insegnanti Elisa Favaloro, Giovanna Lo Coco e Giusy Tranchina presenteranno gli ambienti, i curriculi e le metodologie che la scuola offre.

Scuola media:

lunedì ore 10-11

martedì ore 10-11

mercoledì ore 11-12

giovedì ore 11-12

venerdì ore 12-13

al plesso Veneziano, le docenti Margherita Giambruno e Romina Lo Piccolo saranno disponibili a fornire informazioni sui diversi indirizzi delle medie e sulle attività che ampliano l'offerta formativa della scuola.

Giorno 14 , dalle 15:30 alle 17:30, si terrà l'Open Day.

I futuri alunni e le loro famiglie potranno visitare gli spazi scolastici, conoscere gli insegnanti e partecipare ai laboratori che verranno realizzati, per l'infanzia, la primaria e le medie, nei due plessi di pertinenza.

Tutte le attività laboratoriali realizzate durante l'Open Day saranno rappresentative della variegata proposta formativa che l'istituto offre al territorio e dei numerosi traguardi educativi che hanno accompagnato le scelte e l'impegno didattico di tutta quanta la comunità scolastica.

La scuola si pregia di proporre curriculi e indirizzi innovativi che rispondono alle molteplici esigenze della complessa realtà in cui opera.

L'istituto ha una spiccata "vocazione musicale", in quanto propone, sin dall'infanzia, un percorso di Propedeutica musicale e Pratica vocale e strumentale che trova continuità, alle medie, nel corso ad indirizzo musicale.

A connotare il progetto educativo concorrono anche i percorsi Cambridge di perfezionamento della lingua inglese, per i quali la scuola ha ripetutamente ottenuto riconoscimenti internazionali.

Un altro percorso che arricchisce l'offerta formativa è il curricolo tecnologico-informatico che comincia alla primaria con il percorso a 30 ore di Robotica e Coding e continua alle media con l'indirizzo per la certificazione delle "digital skills" Ic3, di cui l'istituto è Centro di formazione Certiport.

ll curriculum ministeriale è integrato anche da indirizzi che offrono la possibilità di scegliere, come seconda lingua comunitaria, lo studio del francese o dello spagnolo.

Tante le proposte e le opportunità nell'ambito delle attività motorie, declinate, oltre che nelle ore curriculari realizzate nella grande palestra del plesso Veneziano, anche nei Gruppi sportivi pomeridiani, nei Tornei e nei Campionati studenteschi.

Una particolare attenzione viene rivolta inoltre all'inclusione e all'integrazione e all'autonomia, finalità precipue di laboratori formativi artistico-espressivi e di percorsi di Educazione alla Comunicazione Empatica.