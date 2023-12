''Salute, benessere e prevenzione a scuola… verso un sano stile di vita''

Un convegno dell’Istituto Basile-D’Aleo patrocinato dal Comune di Monreale

MONREALE, 9 dicembre – La prevenzione alla salute parte dalla scuola. È stato questo il tema centrale del convegno organizzato dall’Istituto Basile-D’Aleo di Monreale, coordinato da Carla Castronovo, referente salute e ambiente dell’istituto.

All’evento, che si è svolto nei giorni scorsi nell’aula consiliare con il patrocinio del Comune di Monreale, è intervenuto il sindaco Alberto Arcidiacono che ha accolto gli studenti delle classi II, III, IV dei licei artistico, classico e scientifico con un saluto e la disponibilità dell’amministrazione comunale a poetare avanti iniziative per la loro crescita sociale e culturale.

La giornata è stata dedicata all’educazione verso un sano stile di vita, come strada verso la tutela del benessere all’interno dell’intero ciclo di vita dell’individuo, mettendo in evidenza la sua struttura portante (alimentazione e movimento, sonno). Tra i relatori Antonino Cosentino, Vittorio Beppe Virzì, Lina Pocorobba, Ida Greco, Gianni Ferraro.

Fra gli argomenti trattati: una migliore scelta alimentare, l’esercizio fisico preventivo e adattato, intelligenza artificiale, la medicina sportiva nello sport e nell’esercizio fisico, la ricerca di una postura più equilibrata come punto di partenza ideale e per le diverse attività sportive, i benefici a carattere psicofisico, alle competenze relazionali e ai risvolti positivi riguardo l’inclusione scolastica.