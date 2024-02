Le maestre della scuola per l’infanzia della Badiella recitano per i bambini

Hanno messo in scena una fiaba ed una favola tra le più belle della letteratura per l’infanzia: Pinocchio e i Tre porcellini

MONREALE, 10 febbraio – Le maestre della scuola dell'infanzia Sacro Cuore – Badiella della Guglielmo II hanno recitato per i bambini, stupendo i bambini con una rappresentazione teatrale.

“Maestra, mi racconti una storia” questa è una domanda che i bambini fanno molto frequentemente. Quest’anno la risposta delle insegnanti è stata diversa dal solito: le maestre della scuola dell’infanzia Ics Guglielmo II Plesso Sacro Cuore-Badiella hanno messo in scena una fiaba ed una favola tra le più belle della letteratura per l’infanzia: Pinocchio e i Tre porcellini.

Il teatro è una delle più antiche forme di intrattenimento, i suoi benefici sono molteplici: lo sviluppo della creatività, l’apprendimento del linguaggio, il rafforzamento della concentrazione, l’insegnamento dell’empatia, la stimolazione della curiosità e del pensiero critico, fino all’acquisizione del rispetto delle regole.

Le otto maestre sul palco hanno coinvolto i bambini dai 3 ai 5 anni della scuola, facendoli divertire, emozionare e rendendoli partecipi al susseguirsi degli eventi. La curiosità per una proposta nuova e la magia della narrazione sono diventate un vero spettacolo di parole e musica, i due linguaggi più amati dai piccoli.