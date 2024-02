''Una cena per salvare il pianeta che chiamiamo casa'', parte l’iniziativa salva-energia della scuola Guglielmo

L’evento è in programma dopodomani. L’invito è diretto alle famiglie degli studenti. Ecco cosa è possibile mangiare

MONREALE, 14 febbraio – La giornata sul “Risparmio energetico”, in programma dopodomani 16 febbraio, ci invita a riflettere sull’amore che nutriamo per il nostro pianeta. Ogni watt che risparmiamo è un bacio, un gesto d’amore per le generazioni future.

E’ questo il motore che muove la scuola “Guglielmo II” di ogni ordine e grado a invitare tutte le famiglie non solo a risparmiare energia ma anche ad accendere la fiamma della consapevolezza, nutrendo così il nostro pianeta e il nostro legame attraverso la speranza di un mondo più sostenibile. Per questa occasione, le docenti referenti della legalità hanno preparato l’evento “Una cena per salvare il pianeta che chiamiamo casa”.

Si invitano i genitori ad organizzare una cena a lume di candela consumando un pasto che non presupponga l’utilizzo di energia di cui si forniscono suggerimenti.

Per un’ora intera le famiglie non dovranno utilizzare fonti energetiche e si impegneranno a riscoprire il sacro rapporto familiare.

Alla fine della cena, invieranno il loro contributo attraverso foto e video che testimonieranno il loro impegno.

Che il nostro amore per la terra e le generazioni future sia un fascio di luce che illumina il nostro percorso e avvicina i nostri cuori.

Di seguito ricetta

*Carpaccio di Zucchine con Salsa Pesto Crudo:*

*Ingredienti:*

- 2 zucchine medie

- 1 tazza di foglie di basilico fresco

- 1/4 di tazza di pinoli

- 2 spicchi d'aglio

- Succo di 1/2 limone

- 3 cucchiai di olio d'oliva extra vergine

- Sale e pepe q.b.

- Mandorle a scaglie per guarnire (opzionale)

- Basilico fresco per decorare

*Istruzioni:*

1. *Preparazione delle zucchine:*

- Taglia le estremità delle zucchine e lavale bene sotto l'acqua corrente. Con l'aiuto di una mandolina o di un pelapatate, affetta le zucchine nel senso della lunghezza, ottenendo delle fette sottili. Disponi le fette su un piatto piano e mettile da parte.

2. *Preparazione della salsa pesto:*

- In un frullatore o un mixer ad immersione, aggiungi le foglie di basilico, i pinoli, gli spicchi d'aglio, il succo di limone e l'olio d'oliva extra vergine. Frulla il tutto fino a ottenere una consistenza cremosa. Aggiusta di sale e pepe secondo il tuo gusto.

3. *Assemblaggio:*

- Distribuisci uniformemente la salsa pesto crudo sulle fette di zucchine disposte sui piatti. Assicurati di coprire ogni fetta con un sottile strato di pesto.

4. *Guarnizione:*

- Se desideri, aggiungi alcune mandorle a scaglie sopra il carpaccio di zucchine per dare una croccantezza extra e un tocco di eleganza.

5. *Decorazione:*

- Completa il piatto con alcune foglie di basilico fresco per una presentazione accattivante e un aroma fragrante.

Servi il tuo carpaccio di zucchine con salsa pesto crudo su piatti freddi e preparati ad accogliere i complimenti per questa prelibatezza crudista che nutre sia il corpo che l'anima. Accompagna con delle candele e una musica soft per un'esperienza indimenticabile.

Lasciamo che il vostro buon gusto vi guidi nella scelta della musica più adatta.

Buon appetito e buona serata del risparmio energetico!