''L’autismo non è solo il 2 aprile'', l’iniziativa dedicata alle scuole dell’associazione Con.Vi.Vi l’Autismo

Il primo incontro all’istituto “Francesca Morvillo”

MONREALE, 5 marzo - L’associazione Con.Vi.Vi ’Autismo Aps si apre alle scuole del territorio con l’iniziativa “L’autismo non è solo il 2 aprile – Avere un cuore da bambino non è una vergogna ma un onore (E. Hemingway)”, con lo scopo di sensibilizzare gli studenti sulle problematiche legate all’autismo, ma più in generale alla solidarietà.

Il primo incontro si è svolto all’istituto comprensivo “Francesca Morvillo”, da sempre molto sensibili ai temi dell’impegno sociale.

“L’istituto Morvillo – hanno detto il presidente dell’associazione, Loredana Chiamone, e la coordinatrice Santina Alduina - grazie alla grande sensibilità della dirigente Francesca Giammona e della vicaria Antonella Lo Presti, è stato il primo ad accogliere il nostro invito. Come già l’anno scorso, la scuola ci ha donato un sacchetto con le monete raccolte grazie alla generosità dei bambini, nel totale 149 euro, che con piccolo gesto hanno voluto contribuire ad aiutare altri coetanei ad inserirsi sul territorio, attraverso il sostegno ai nostri progetti che hanno come scopo appunto l’inclusione.

La Perfetti Van Melle, dell’agenzia Corsetti di Marsala, ci ha omaggiato alcune barrette proteiche che noi doniamo per promuovere le nostre attività. Ringraziamo la dirigente e la vicaria della scuola Morvillo, tutto il personale scolastico, i ragazzi e l’associazione “Evergreen”, che da sempre ci segue in ogni nostra iniziativa, per l’entusiasmo con cui hanno accolto all’appuntamento.

Attendiamo l’adesione delle altre scuole del territorio per proseguire con gli incontri e parlare di autismo non soltanto il 2 aprile (giornata mondiale dell’autismo), ma tutti i giorni dell’anno”. Era presente anche la vicepresidente dell’Associazione, la neo eletta Giovanna Palumbo.