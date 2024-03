Progetto ''Salute e Benessere a scuola'', l’Arma dei carabinieri incontra gli studenti del liceo artistico

L’educazione alla cultura della legalità e della “cittadinanza attiva” nell’ambito dei programmi educativi offerti dalla scuola

MONREALE, 7 marzo – Il comandante della stazione dei carabinieri di Monreale, luogotenente Antonio La Rocca ha parlato oggi ai ragazzi del liceo artistico Mario D’Aleo di temi legati al bullismo al cyberbullismo, uso di sostanze, rischi e conseguenze sociali, dell’educazione alla legalità, attraverso esempi di cronaca reale.

Il comandante ha evidenziato come si possa intervenire tempestivamente e positivamente in casi di cyberbullismo, indicando il dialogo in famiglia e a scuola con gli insegnanti, come primo passo utile a ridimensionare gli eventi e condurre ad una buona risoluzione. A fronte di una chiusura, che porta invece all’isolamento sui social, che può indurre il soggetto ad ingrandire ciò di cui è vittima e a compiere atti irreversib

ili.

Nel contesto del bullismo La Rocca ha sottolineato l’importanza del ruolo di chi osserva e non tace. L’obiettivo della scuola è quello di trasmettere ai ragazzi seria consapevolezza sulle conseguenze che comportamenti e azioni illegali causano a se stessi e alla società nella quale si vive. Ottimi il riscontro e l’interazione con gli studenti, con domande, considerazioni, riflessioni e curiosità.