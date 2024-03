Campionati studenteschi di scacchi, grande risultato per le squadre del Liceo Basile-D’Aleo alla fase provinciale

La squadra Juniores si è classificata seconda, qualificandosi per la fase regionale, mentre la formazione Allievi è arrivata in quarta posizione

PALERMO, 8 marzo – Grande risultato per i ragazzi del Liceo Basile D’Aleo al Campionato Scacchistico Provinciale, divisi in due squadre: gli juniores hanno prenotato il posto alle fasi regionali che si terranno a Marsala, mentre gli allievi sono andati ad un passo dalla qualificazione, dopo aver stupito tutti nel corso della giornata.

La squadra Juniores, orfana del titolare Antonino Taormina, è riuscita a qualificarsi in seconda posizione grazie all’esperienza dei veterani Elio Ganci e Salvo Russo ed al valido apporto delle “new entry” Alessandro Rispetta e Giuseppe Leone. Presente in formazione anche la riserva Angelo Sciortino. I ragazzi si sono classificati secondi, vincendo ogni round di squadra eccetto uno, terminato in parità. Nonostante ciò, il primo posto gli è sfuggito solo per mezzo punto nel punteggio complessivo.

Per quanto riguarda, la squadra Allievi, composta da Stefano Pupella, Matteo Malizia, Gianmarco La Bruzzo e Filippo Mammina, lo score è stato sempre molto positivo: solo una sconfitta nel computo totale delle sfide ha fatto sì che la squadra monrealese si classificasse in quarta posizione. Un risultato di cui vantarsi, visto che i quattro ragazzi erano tutti alla prima esperienza di questo tipo.

Ad accompagnare gli alunni al Convitto Nazionale Giovanni Falcone nella sua sede in piazza Sett’Angeli a Palermo, dove si è svolto il campionato provinciale, c'erano la professoressa Isabella Zarcone e l’assistente all’autonomia Giovanni Ferraro. Come detto sopra, la squadra juniores si è qualificata alla fase regionale che si disputerà, il 22 aprile a Marsala. Un altro grande risultato per l’istituto monrealese e per la dirigente Loredana Lauricella, dopo il secondo posto a livello nazionale dello scorso anno scolastico. Riconoscimento importante anche per il panorama scacchistico cittadino, pieno di giovani promesse, la maggior parte delle quali formate dalla Accademia Scacchistica Monrealese.