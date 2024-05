Scuola Morvillo, celebrata oggi la giornata della legalità

Alunni e docenti hanno dato vita a una manifestazione negli spazi esterni della scuola

MONREALE, 23 maggio – La libertà è come una rondine che si nutre di semi del legalità: è con questo slogan che la scuola Morvillo ha ricordato oggi le vittime di mafia nella giornata ormai divenuta simbolo della lotta ad ogni forma di violenza, ingiustizia e prevaricazione.

Alla presenza del Sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, del presidente del Consiglio Comunale, Marco Intravaia, dell’assessore Letizia Sardisco, del consigliere Santina Alduina e del consulente Salvo Giangreco, tutti gli alunni della scuola primaria hanno realizzato un flash mob dando forma e movimento ad una rondine che spicca il volo verso l’arcobaleno rappresentato dai bambini della scuola dell’infanzia.

Gli alunni hanno quindi recitato poesie e monologhi contro il femminicidio e intonato “La rondine” di Mango.

L’emozione suscitata dalle performance è stata sottolineata dal sindaco che ha evidenziato come i bambini hanno saputo esprimere con i movimenti, le parole e il canto il ricordo di Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e del loro amore.

“Anche stavolta la scuola Morvillo ha onorato il giorno della legalità puntando al tema della libertà e del rispetto” - ha dichiarato la dirigente Francesca Giammona - “Ringrazio lo staff, i docenti, i genitori e tutto il personale scolastico per il lavoro di squadra che ogni volta sanno realizzare e senza il quale il risultato non sarebbe così pregevole. Ma il ringraziamento più grande va ai nostri ragazzi, veri protagonisti di ogni iniziativa, ragazzi che, nel nostro piccolo, cerchiamo di dotare di ali per permettere loro di spiccare il volo più importante, quello verso il loro futuro’’.