Liceo artistico D’Aleo, oggi il primo Open Day

Gli altri due si terranno mercoledì 18 dicembre e sabato 25 gennaio

MONREALE, 22 novembre – Si terrà oggi, dalle 9,30 alle 12,30, il primo dei tre incontri tra il personale scolastico del liceo artistico e i genitori e gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di I grado, per presentare il Piano dell'Offerta Formativa.

Il liceo, presente a Monreale da oltre mezzo secolo, si conferma l'unica realtà esistente nel Mezzogiorno d'Italia specializzata nell'arte e nel restauro del mosaico, in cui viene promossa una formazione nelle Arti Visive, caratterizzata da una didattica innovativa verso la ricerca di linguaggi dell’Arte contemporanea, finalizzata ad una creazione artistica, che possa favorire un più ampio orientamento nel mondo universitario e lavorativo.



I docenti e gli studenti saranno lieti di guidare gli alunni e le famiglie, in un “tour” all’interno degli spazi dell’istituto, illustrare il piano di studi e mostrare i laboratori attrezzati per l’arte del mosaico, per le attività grafico-pittoriche e plastiche-scultoree, il laboratorio di ceramica, il laboratorio di grafica computerizzata, finalizzato allo studio delle arti figurative attraverso le nuove tecnologie quali computer MAC, stampanti 3D e tavolette grafiche di ultima generazione.

Dunque, docenti e studenti saranno lieti di accogliere tutti i visitatori, accompagnandoli in un percorso di conoscenza del mondo delle arti che potrà orientarli verso una scelta più consapevole della scuola superiore e quindi del proprio futuro.

Info:

Liceo Artistico "Mario D'Aleo" via Biagio Giordano,14 Monreale

Tel: 091/6404450

Fax: 061/6402686

Email: pais00800l@istruzione.it

Pec: pais00800l@pec.istruzione.it

http://iisbasiledaleo.edu.it/