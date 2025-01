Monreale, celebrato nelle scuole della città il “Giorno della Memoria”

Il sindaco Alberto Arcidiacono: “La responsabilità di ricordare per tutti i giovani". LE FOTO

MONREALE, 27 gennaio – L’assessore alla Pubblica Istruzione Patrizia Roccamatisi stamattina ha incontrato gli alunni delle scuole e licei della città per ricordare il Giorno della Memoria e presentare il concorso “80 anni dalla Shoah: la memoria contro l’oblio”.

“Tutti dobbiamo capire come sia potuta accadere una simile atrocità ed evitare che tutto ciò possa ripetersi in futuro. Tutti noi – dichiara il sindaco Alberto Arcidiacono – abbiamo la responsabilità di ricordare l’olocausto e di fare tutto il possibile perché la storia non si ripeta”.

È questo l’obiettivo che si è posto, l’amministrazione comunale, rinnovando il proprio impegno a custodire e tramandare questa memoria, affinché gli orrori della persecuzione, della discriminazione e dell’annientamento sistematico di milioni di persone non si ripetano mai più.

Stamane Patrizia Roccamatisi ha portato il saluto del sindaco e dell’intera amministrazione nelle scuole della città rinnovando l’invito a partecipare al concorso “80 anni dalla Shoah: la memoria contro l’oblio”, rivolto alle classi terminali del primo e del secondo ciclo di istruzione.

“Le classi partecipanti sono invitate a riflettere sui tragici eventi della Shoah – ha dichiarato l’assessore Roccamatisi - e sul valore universale della memoria attraverso la realizzazione di un elaborato. Ogni gruppo di alunni potrà scegliere la forma espressiva più adatta, tra cui un testo scritto, un video, una produzione artistica o altre modalità creative, per dare voce alle riflessioni maturate in classe”.

Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 10 febbraio 2025: via email a: patrizia.roccamatisi@comune.monreale.pa.it o consegnati su supporto digitale presso l’Ufficio Protocollo del Comune. I lavori migliori, selezionati da una Commissione -che verrà composta dopo la scadenza del concorso- saranno premiati durante una cerimonia ufficiale che si terrà presso l'aula consiliare alla presenza del sindaco, Alberto Arcidiacono e dell’assessore alla Pubblica Istruzione.