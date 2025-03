“Tutti i volti del bullismo”, il libro di Fabio Davì, se ne è parlato alla Veneziano-Novelli

Il progetto, inserito nel quadro delle attività formative per la sensibilizzazione e la consapevolezza dei rischi del fenomeno

MONREALE, 7 marzo – Si è tenuta nei giorni scorsi, alla Veneziano-Novelli, un'interessante iniziativa sul tema della prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.

Il progetto, inserito nel quadro delle attività formative per la sensibilizzazione e la consapevolezza dei rischi del fenomeno, è stato destinato alle classi quinte della primaria e seconde e terze delle medie. Nel salone del plesso Novelli, il 4 marzo, gli studenti hanno incontrato Fabio Davì, autore del libro "Tutti i volti del bullismo".

Lo scrittore, oltre a richiamare l'attenzione sulla funzione chiave della scuola nel contrasto del fenomeno, ha anche testimoniato la sua personale esperienza, in quanto vittima di bullismo. Particolarmente emozionanti le sue parole sull'importanza del supporto di familiari e insegnanti e la necessità di una rete di aiuto. L'incontro si è concluso con la proiezione di un video commemorativo delle tante vittime.

Forte il messaggio veicolato e giunto agli alunni, la lotta contro il bullismo deve diventare un impegno collettivo e costante.

"Iniziative come queste - ha dichiarato il preside Marco Monastra - rappresentano occasioni preziose per costruire una cultura del rispetto e della solidarietà, oltre che un ambiente di crescita più sicuro e inclusivo".