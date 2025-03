Scuola Morvillo, che sfida tra gli studenti con il “P greco day”

Combattutissima la gara per memorizzare le cifre decimali della costante matematica. LE FOTO

MONREALE, 15 marzo – All’istituto comprensivo Francesca Morvillo ieri è stato il giorno del “P greco day”. La ricorrenza, dedicata alla costante matematica, ha visto coinvolti tutti gli studenti delle classi quinte della scuola primaria e gli alunni delle classi terze della scuola secondaria.

Gli studenti hanno realizzato elaborati grafici con riferimenti al “P greco”, ma anche componimenti poetici e brani musicali a cui hanno associato passi di danza; inoltre si sono sfidati in gare a squadre su quesiti matematici.

La gara più avvincente è stata quella in cui, in maniera individuale, bisognava memorizzare le cifre decimali della costante. I vincitori sono stati: per la primaria Alberto Gullo (5ª C) che ha ricordato ben 141 cifre e per la secondaria Marco Guardì (3ª C) che ne ha ricordato 101. “Anche questa volta tutti gli alunni si sono impegnati per la buona riuscita di questa manifestazione e a prescindere dai risultati ottenuti nelle varie categorie – dice Francesca Giammona, dirigente scolastica della scuola Morvillo – siamo tutti orgogliosi di loro per aver dimostrato la voglia di mettersi in gioco”.