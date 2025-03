Scuola Guglielmo, al via il progetto di scacchi “A Scuola dagli Sport della Mente" 2024- 2025”

Viene realizzato in collaborazione con l’Accademia Scacchistica Monrealese

MONREALE, 21 marzo – Ha preso ufficialmente il via il 19 marzo alla scuola Guglielmo II di Monreale, il progetto di scacchi "A Scuola dagli Sport della Mente 2024/2025", un'iniziativa dedicata agli scacchi e rivolta agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

Il progetto, finanziato dalla Federazione Scacchistica Italiana (FSI) e realizzato in collaborazione con l’Accademia Scacchistica Monrealese, nasce nell’ambito del protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e la FSI.

Fortemente voluto dalla dirigente scolastica, Irene Bornelli, il percorso formativo ha l’obiettivo di trasformare gli scacchi in un potente strumento educativo, capace di potenziare le competenze cognitive, sociali ed emotive degli studenti. Il progetto è infatti perfettamente in linea con gli obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituto, promuovendo l’apprendimento attraverso il gioco.

Il progetto viene portato avanti nella considerazione che gli scacchi non sono solo un gioco di strategia, ma una vera e propria palestra per la mente.

Il corso di scacchi sarà completamente gratuito e avrà una durata complessiva di 30 ore, svolgendosi in orario pomeridiano presso la sede centrale della scuola. Gli studenti avranno l’opportunità di apprendere le regole del gioco, approfondire strategie e partecipare a partite e tornei, mettendo in pratica le competenze acquisite.