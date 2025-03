Alla scuola Guglielmo il "ricordo delle vittime innocenti di mafia"

Un gesto semplice, contro la violenza, per la memoria e il ricordo. LE FOTO

MONREALE, 23 marzo – In occasione della giornata nazionale in ricordo delle vittime delle mafie, alcune classi della scuola Guglielmo II di Monreale, sospendendo momentaneamente le lezioni, hanno preso parte a un breve, ma significativo momento di riflessione sul tema.

Il momento è stato accompagnato da un gesto delicato: apporre, sui rami degli alberi del cortile interno alla struttura scolastica, alcune farfalle di carta, tutte citanti i nomi delle vittime delle tragedie che, in ogni tempo e in ogni luogo, hanno contraddistinto il fenomeno criminale.

Innocenti, soprattutto bambini e giovanissimi, rimasti coinvolti in faide spesso familiari, uccisi per ritorsione, per minaccia, per vendetta nei confronti di genitori o parenti. Accompagnato dai docenti, ciascuno dei giovani studenti, dopo aver letto i nomi e appeso le rispettive farfalle, ha mostrato i cartelloni prodotti nel corso della settimana in preparazione della giornata, tutti con slogan incitanti all’educazione e all’istruzione come armi veramente efficaci contro l’ignoranza e l’omertà, ventre generativo d’ogni fenomeno criminale.

In occasione della giornata in memoria delle vittime innocenti di mafia, nel plesso Leto-Borsellino-Piraino si è realizzata un' installazione che ha coinvolto tutte le classi: Una decorazione della vetrata del I° piano con farfalle realizzate con carta. In ciascun manufatto è stato riportato il nome di un bambino vittima innocente delle mafie.

L'attivita' pratica è stata supportata da riflessioni svolte in ciascuna classe. “Destinare una piccola area dell'istituto che viene fruita da tutti gli alunni – afferma la scuola – è una occasione per incentivare e sensibilizzare tutti a prendere coscienza della gravità che il fenomeno mafioso comporta. Un momento di altissimo valore educativo e di grande sensibilizzazione per i nostri ragazzi”.

Le foto della gallery sono state realizzate da Silvio Cancemi, che ringraziamo