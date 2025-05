Il coraggio di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino ne “Il Fuoco della Memoria”

Partecipato incontro oggi al cinema Imperia

MONREALE, 21 maggio – Si è tenuto stamattina, presso il cineteatro Imperia di Monreale, un evento di straordinaria risonanza civica e culturale: la proiezione del toccante docufilm "Falcone e Borsellino. Il Fuoco della Memoria".

Iniziativa promossa dall’assessore alla pubblica istruzione Patrizia Roccamatisi, che ha coinvolto attivamente le scuole e la cittadinanza in un commovente tributo ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, simboli immortali della lotta alla mafia.

Il docufilm, diretto da Ambrogio Crespi e scritto con il prezioso contributo di Maria Gabriella Ricotta, Antonio Blando e Luigi Sarullo, ha ripercorso con intensità le vite e il coraggio di Falcone e Borsellino, ma anche dei capitani Basile e D'Aleo, figure che hanno sacrificato la propria esistenza per i valori della giustizia. La proiezione, che ha saputo esaltare il lato più virtuoso e ispiratore di queste figure eroiche, ha acceso un dibattito profondo e partecipato, soprattutto tra gli studenti presenti.

La mattinata si è aperta con i saluti istituzionali del sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, del presidente del Consiglio comunale, Marco Intravaia, e dell'assessore all'Istruzione, Patrizia Roccamatisi. Presenti fra gli altri in rappresentanza dell’Arma dei Carabinieri il capitano Niko Giaquinto e il comandante stazione Antonio La Rocca. A seguire, un panel di illustri relatori ha arricchito il confronto: il Direttore Antonino Blando e Angelo Cuva, entrambi docenti del DEMS, e il magistrato Leo Agueci.

L'assessore Roccamatisi ha sottolineato l'importanza dell'evento, rivolto in particolare alle nuove generazioni, con l'obiettivo di "alimentare la consapevolezza e la responsabilità collettiva nella costruzione di una società più giusta e libera dalla criminalità". In quest'ottica, la promotrice dell'incontro ha anche chiesto al Dipartimento "di tornare a incontrare gli studenti di Monreale per presentare i corsi di studio e le attività svolte in collaborazione con le Forze dell’ordine a tutela della legalità e di contrasto di ogni forma di criminalità".

La partecipazione entusiasta di studenti, cittadini e associazioni ha testimoniato l'urgente bisogno di mantenere viva la fiamma della memoria e dell'impegno civile in un territorio come la Sicilia, che porta ancora le cicatrici della storia della lotta alla mafia.

L'amministrazione comunale di Monreale ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo significativo momento di riflessione e memoria, rafforzando il messaggio che il ricordo di Falcone e Borsellino è un patrimonio inestimabile per la costruzione di un futuro più giusto e libero.