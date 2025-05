23 maggio, giornata della legalità: 900 alunni per le vie della città

La manifestazione è stata organizzata dalla scuola Morvillo. LE FOTO

MONREALE, 23 maggio – Per la giornata della legalità quest’anno la scuola Morvillo ha organizzato una marcia silenziosa per le vie della nostra città.

Il corteo si è mosso alle 10 circa da via della Repubblica: circa 900 alunni con i loro insegnanti e tantissimi genitori hanno percorso via Archimede, via Pietro Novelli bassa, via Roma, via Santa Maria Nuova, via Agonizzanti, piazza Vittorio Emanuele, via Benedetto D’acquisto fino a Villa Savoia dove gli studenti hanno posizionato un grandissimo arcobaleno pitturato su lenzuola, simbolo di pace e di legalità.

Sull’arcobaleno i bambini più piccoli hanno lasciato i loro pensieri di giustizia e libertà racchiusi in delle colombe bianche. Particolarmente emozionante è stato l’arrivo sul luogo dell’eccidio dello scorso 27 aprile dove, nel ricordo di Salvo Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo, gli alunni hanno osservato un lungo momento di silenzio.

A Villa Savoia i ragazzi sono stati raggiunti e salutati dal sindaco Alberto Arcidiacono, dal presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia, dall’assessore alla Pubblica Istruzione Patrizia Roccamatisi e dalla consigliera comunale Santina Alduina.

“Nel giorno della memoria di tutte le vittime di mafia – ha dichiarato Francesca Giammona, dirigente della scuola Morvillo – La nostra scuola ha voluto onorarne il ricordo con questa marcia silenziosa che ha voluto rappresentare la profonda tristezza che attanaglia la nostra comunità da quel tragico 27 aprile.

Salvo, Andrea e Massimo sono anch’essi vittime di un pensiero mafioso che affida alle armi la volontà di sopraffazione. Oggi i nostri ragazzi hanno voluto sottolineare questo legame che unisce questi ragazzi a vittime più illustri affinché pace, libertà e giustizia diventino elementi fondamentali della nostra società. Faccio sinceramente i complimenti a tutti i nostri alunni, grande e piccini, che hanno dimostrato serietà e compostezza per tutta la durata del corteo.

Ringrazio tutto il personale scolastico, i genitori che ci hanno affiancato, le istituzioni che ci fanno sempre sentire la loro presenza e in particolare l’assessore Giuseppe Di Verde e il comandante Luigi Marulli per il supporto logistico-organizzativo nonché il Corpo della Polizia Municipale e la Protezione Civile”.