Applausi per gli studenti della scuola Guglielmo per l’evento conclusivo dei progetti DM19

La manifestazione si è svolta al cineteatro Imperia

MONREALE, 29 maggio – Martedì scorso il teatro Imperia della nostra città ha ospitato l’evento conclusivo dei progetti DM19 della scuola Guglielmo II, con il patrocinio del Comune di Monreale.

Dopo mesi di impegno, creatività e collaborazione, studenti, insegnanti e genitori si sono riuniti per celebrare i risultati di un percorso formativo e di crescita che ha coinvolto numerose classi dei plessi dell’istituto di via D’Acquisto e di Aquino.

L’evento, intitolato “ Non uno di meno ” ha visto la partecipazione di un numero considerevole di studenti di scuola secondaria, che hanno presentato performance ispirate ai temi affrontati durante l’anno scolastico: Parità di genere, problematiche e fragilità giovanili. Le iniziative hanno spaziato tra cinema, musica, danza e teatro, mettendo in luce le competenze acquisite e la capacità di esprimersi creativamente dei giovani studenti.

Il progetto DM19, nell’ambito dei PNRR ha avuto come obiettivo la riduzione dei divari territoriali negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica, promuovendo approcci multidisciplinari e coinvolgendo attivamente gli studenti nel processo di apprendimento.

Durante la mattinata si sono alternati gli interventi della dirigente Irene Bornelli, che ha presentato con orgoglio il progetto, dei docenti tutor, degli esperti, del sindaco Alberto Arcidiacono e dell’assessore Patrizia Roccamatisi, che hanno sottolineato l’importanza di iniziative come queste per stimolare la curiosità e il senso di appartenenza degli studenti, oltre a rafforzare il rapporto tra scuola e comunità.

Gli alunni delle quinte della primaria di Aquino sono stati i protagonisti della seconda parte dell’evento, portando in scena l’Odissea: un allegro “musical” sulle avventure di Ulisse, che strizzava l’occhio all’attualità e alle problematiche che abbiamo vissuto negli ultimi cinque anni. I ragazzini con costumi perfettamente fedeli al periodo del racconto mitologico, si sono ben destreggiati tra drammatizzazione, balli e canti.

L’evento si è concluso con un applauso caloroso e il riconoscimento ufficiale ai partecipanti, che hanno dimostrato come il lavoro di squadra e la passione possano trasformare le idee in spettacoli coinvolgenti e significativi. Un’occasione di festa e riflessione su quanto l’educazione possa essere un motore di crescita personale e collettiva. In vista del prossimo anno scolastico, l’amministrazione e la scuola intendono continuare a promuovere iniziative simili, consolidando un percorso di innovazione e di valorizzazione delle capacità degli studenti.

L’esperienza dei progetti DM19 resterà sicuramente un esempio di come l’arte e la cultura possano diventare strumenti di formazione, un ponte tra scuola e società e un motore di entusiasmo per le future generazioni.