I piccoli “bravi cittadini” della scuola Morvillo

Simpatica iniziativa che ha coinvolto i bambini dell’infanzia e la Polizia Municipale

MONREALE, 30 maggio – Si è svolta mercoledì una simpatica e coinvolgente iniziativa che ha visto come protagonisti i bambini della scuola dell’infanzia dell’istituto Morvillo e una delegazione della Polizia Municipale.

Nell’ambito del progetto curricolare “Camminando sulla buona strada incontriamo gli amici in blu”, l’ampio piazzale della scuola si è trasformato in un piccolo territorio monrealese con tanto di carreggiate adornate di aiuole, rotatorie con piante, palazzi e case, farmacia, supermercato e chiesa. I bambini, alcuni da pedoni, altri sui tricicli, partendo da punti diversi si sono recati a scuola, percorrendo le strade che si intersecavano tra loro, rispettando i segnali dati dagli agenti di Polizia Municipale, presentati come “gli amici vestiti di blu” che ogni giorno accolgono i piccoli davanti alla scuola per garantire sicurezza, ordine e tranquillità, guidando al rispetto delle regole ed indicando la buona strada.

Gli agenti “in blu” tra le strade tracciate del gioco si sono “fatti” piccoli tra i piccoli: hanno giocato con loro richiamando l’attenzione alle precedenze dei pedoni sulle strisce pedonali, ai segnali di pericolo e di divieto, alle direzioni obbligatorie e ai semafori; i bambini si sono divertiti ed hanno imparato, con grande entusiasmo, che la sicurezza stradale inizia proprio dal rispetto di regole condivise e garantite da questi amici speciali. E al termine tutti i bambini sono stati insigniti della carta del buon cittadino: bravo pedone, bravo ciclista, bravo cittadino.

“Attraverso il gioco i bambini superano difficoltà e crescono intellettualmente – ha dichiarato Francesca Giammona, dirigente scolastico della scuola Morvillo – Per questo il nostro istituto predilige queste attività che favoriscono l’instaurarsi di regole fondamentali che bisogna acquisire fin da piccoli. Mi preme ringraziare tutte le maestre della scuola dell’infanzia che hanno saputo accogliere l’istanza educativa di socialità e soprattutto desidero ringraziare l’assessore Giuseppe Di Verde, il comandante Luigi Marulli e tutti gli agenti della Polizia Municipale che con pazienza e dedizione sono per grandi e piccini esempi di ordine sociale e civiltà”.