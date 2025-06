Scuola Margherita di Navarra, concorso in memoria di Domenica Ferrara

La docente insegnò alla scuola media di San Cipirello, Guglielmo II di Monreale e Margherita di Navarra di Pioppo

MONREALE, 1 giugno – Si è svolta nei giorni scorsi presso l’Istituto comprensivo scolastico “Margherita di Navarra” di

Pioppo la quinta edizione del concorso a premi “La Famiglia, mio sostegno” indetto dalla famiglia Ferrara di Corleone per ricordare la professoressa Domenica Ferrara, che insegnò nelle scuole medie di San Cipirello, Guglielmo II di Monreale e “Margherita di Navarra” di Pioppo e prematuramente scomparsa.

Quest’anno il concorso è stato intitolato anche al fratello professore Calogero. Il concorso è rivolto agli studenti delle terze classi e prevede la premiazione delle tre migliori composizioni di ciascuno dei 3 suddetti Istituti.

Ha introdotto la manifestazione la dirigente scolastica Patrizia Roccamatisi che, nella sua qualità anche di Assessore alla Istruzione del Comune di Monreale, ha sottolineato il grande valore sociale del concorso. Il notaio Filippo Ferrara ha invece sottolineato come lo scopo del concorso è quello di indurre gli studenti a dedicare un giorno dell’anno scolastico a riflettere e meditare sul valore della Famiglia, se ed in quanto possa essere in concreto un sostegno, ad esporre momenti di gioia e di solidarietà, ma anche di crisi e di problematicità.

Sono stati presentati gli studenti premiati, utilizzando frasi tratte dai loro componimenti. Tra i vincitori dell’edizione di quest’anno per l’Istituto comprensivo scolastico San Giuseppe Jato/San Cipirello: Barone Simone, Sgroi Mariem e Di Liberto Andrea; per l’Istituto Guglielmo II di Monreale: D’Agostino Soraya, Spera Giulia e Napoli Samuele; per l’Istituto Margherita di Navarra di Pioppo: Martinez Aurora, Messina Sara e Monte Giusi.

Durante la premiazione il pubblico è stato allietato da musiche suonate con grande maestria dagli studenti guidati dalla professoressa Greco. La giornata si è conclusa con la consegna da parte del notaio Filippo Ferrara di un attestato di gratitudine ai dirigenti dei tre Istituti scolastici coinvolti, che hanno sposato il progetto, dando appuntamento all’anno prossimo per la sesta edizione.