Scuola Margherita di Navarra, un mondo di magia e musica nei concerti di fine anno

Si sono svolti nei giorni scorsi come da tradizione dell’indirizzo musicale

MONREALE, 3 giugno –Alla scuola “Margherita di Navarra” nei giorni 29 e 30 maggio, in un'atmosfera ricca di entusiasmo e commozione, si sono tenuti i due concerti di fine anno dei percorsi musicali, eventi che hanno trasformato il palco in un vero e proprio regno incantato sul tema Disney a fare da filo conduttore per il primo giorno.

I giovani musicisti si sono esibiti con passione ed energia, dando vita alle più celebri colonne sonore dei classici Disney. Un viaggio musicale che ha saputo incantare il pubblico e valorizzare il grande lavoro svolto durante l'anno scolastico. Un momento particolarmente emozionante è stato l’esecuzione dell’Inno della Scuola “Margherita di Navarra”, musicato da Maria Concetta Adornetto, su parole della maestra Maria Teresa Novara e trascritto per l’orchestra da Antonio Putzu. Il brano, che celebra l’identità e lo spirito della comunità scolastica, ha coinvolto tutti i presenti in un abbraccio corale di appartenenza e orgoglio.

Questo straordinario traguardo è stato possibile grazie all’impegno e alla professionalità dei docenti di strumento: Matteo Bobbio (CH), Antonella Corso (TR), Dimitri Pietro Cucinella (PC), Valentina Greco Lucchina (PF), Antonio Putzu (Musica), che hanno guidato con dedizione ogni singolo alunno nel proprio percorso musicale.

Un ringraziamento speciale va anche alle maestre, che con passione hanno sostenuto e incoraggiato gli studenti delle classi IV e V in ogni fase della preparazione insieme con il prezioso sostegno delle famiglie con la loro costante partecipazione e collaborazione, sono state parte integrante di questo percorso, rendendo possibile un clima di condivisione e crescita. È stato un momento di festa che ha celebrato la musica, la scuola e il lavoro di squadra, ricordando che, proprio come nei film Disney, i sogni possono davvero diventare realtà.

Il secondo appuntamento del 30 maggio ha invece visto all’opera i solisti, mettendo in luce il talento individuale degli studenti. L’evento ha visto la partecipazione della dirigente scolastica Patrizia Roccamatisi e la presenza speciale del sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono, a testimonianza dell’attenzione e della vicinanza delle istituzioni al mondo della scuola e della cultura.

I giovani solisti hanno affrontato il palco con grande sicurezza e maturità musicale, proponendo esecuzioni coinvolgenti, che hanno emozionato il pubblico e dimostrato i frutti di un percorso educativo di qualità. Un'esperienza che ha chiuso l’anno scolastico con una nota di eccellenza e con la consapevolezza che l’impegno condiviso porta sempre a grandi risultati. Ed è così che Il nome della "Margherita di Navarra" trionfa anche oltre lo Stretto con l’alunno Andrea Modica che conquista un altro primo premio al terzo Concorso Nazionale “Fioravanti Villirillo” a Isola di Capo Rizzuto, tenutosi il 22 maggio. A coronamento di questo percorso di successi, Andrea Modica ha anche ottenuto un altro importantissimo riconoscimento con il primo premio all’VIII Concorso Internazionale Valle dello Jato, aggiudicandosi anche una borsa di studio.

“Questi concerti - ha affermato al dirigente scolastica Patrizia Roccamatisi- non sono solo esibizioni: sono il frutto di un lavoro educativo quotidiano, che mira a formare persone sensibili, curiose e consapevoli. La scuola è anche questo: uno spazio in cui i talenti crescono e prendono voce”.