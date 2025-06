Scuola Guglielmo, concluso il corso di scacchi destinato agli studenti

È stato organizzato in collaborazione con l’Accademia Scacchistica Monrealese

MONREALE, 4 giugno – Si è concluso nei giorni scorsi il corso di scacchi organizzato dalla scuola Guglielmo rivolto agli studenti delle classi di primaria e secondaria.

Il corso ha offerto ai partecipanti l’opportunità di avvicinarsi a uno dei giochi più antichi e affascinanti al mondo, che contribuisce a sviluppare abilità cognitive, strategiche e sociali. L’iniziativa, promossa dall’istituto in collaborazione con l’Accademia Scacchistica Monrealese, è stata finanziata dalla Federazione Scacchistica Italiana (70 corsi in tutta Italia) ed ha riscosso grande interesse tra studenti e genitori.

Il corso è stato strutturato in modalità di laboratorio ed ha previsto incontri settimanali e un programma che si è adattato alle capacità e alle esigenze di ciascuno. L’obiettivo principale è stato quello di introdurre le regole di base e stimolare il piacere di giocare, attraverso attività ludiche e mini-tornei. Il percorso ha approfondito strategie basilari del gioco degli scacchi, al fine di affinare capacità di ragionamento e problem solving.

Gli insegnanti Elio Ganci e Rosario Davì hanno adottato un approccio pratico e interattivo, alternando spiegazioni teoriche a partite simulate e momenti di confronto.

Durante l’ultima lezione è stato organizzato un torneo amichevole, che però ha seguito le regole ufficiali FIDE (Federazione internazionale degli scacchi) ed ha messo in evidenza un clima di sana competizione. Gli scacchi si inseriscono in una più ampia strategia educativa, volta a potenziare le capacità di pensiero critico, memoria, concentrazione e pianificazione tra gli studenti. È ormai riconosciuto che il gioco degli scacchi possa contribuire anche allo sviluppo di competenze trasversali, come il rispetto delle regole, la capacità di analisi e la gestione dello stress.

Il corso di scacchi rappresenta un esempio di come l’istruzione possa combinare divertimento, formazione e sviluppo di competenze utili per il futuro. Grazie a questa iniziativa, gli studenti della scuola hanno scoperto un mondo affascinante fatto di strategie, intuizioni e sfide, imparando che anche sulle scacchiere si può trovare il modo di crescere e divertirsi.