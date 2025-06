Maturità 2025: tra rispetto, legalità e sostenibilità le tracce della prima prova scritta

Social, New Deal, Pasolini, il Gattopardo, Borsellino, ma anche ambiente e rispetto tra i temi proposti ai maturandi

ROMA, 18 giugno – hanno preso il via stamattina gli esami di Maturità 2025 con la prima prova scritta, il tema d’italiano, che rappresenta un banco di prova significativo per oltre 500mila studenti italiani.

Le tracce, rese note al termine della prova, offrono come sempre un ventaglio di possibilità che spazia dalla letteratura alla riflessione sui grandi temi del presente. Ecco tutti i dettagli.

Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa per l’analisi del testo

La Tipologia A, dedicata all’analisi del testo letterario, propone un brano tratto da Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. L’estratto si concentra sulla visita di Angelica, la fidanzata di Tancredi, alla nobile famiglia dei Salina. Un passaggio denso di significati simbolici, che mette in scena il cambiamento sociale, l’apparente rinnovamento e la decadenza della nobiltà siciliana nell’Italia post-unitaria.

________________________________________

Testi argomentativi: dal New Deal al cambiamento climatico

Le tracce della Tipologia B, dedicate al testo argomentativo, offrono tre spunti molto diversi, ma tutti attuali.

La prima traccia (B1) è storica e si basa su un brano tratto da Gli anni trenta. Il decennio che sconvolse il mondo dello storico britannico Piers Brendon. L’autore analizza il New Deal, la risposta del presidente americano Franklin D. Roosevelt alla crisi economica del 1929. Un invito a riflettere sul ruolo dello Stato, sulle politiche economiche e sulla capacità della politica di rispondere alle emergenze sociali.

La seconda (B2) ruota attorno al concetto di "Rispetto", parola dell’anno secondo la Treccani. Il testo, firmato dal giornalista Riccardo Maccioni e pubblicato su Avvenire il 17 dicembre 2024, mette al centro il valore del rispetto come fondamento della convivenza civile. Un tema che richiama l’attenzione anche su alcune recenti politiche scolastiche promosse dal Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.

La terza traccia (B3) affronta un tema ambientale e filosofico: si tratta di un brano di Telmo Pievani intitolato Un quarto d’era (geologica) di celebrità, pubblicato sulla rivista Sotto il Vulcano. Il saggio invita a riflettere sull’impatto dell’uomo sulla Terra, nel contesto dell’Antropocene, e sulla responsabilità collettiva nel limitare i danni ambientali.

________________________________________

Legalità e giovani: il messaggio di Borsellino nella traccia di attualità

La Tipologia C – il tema di attualità – riporta in primo piano la figura di Paolo Borsellino, con un testo del giudice pubblicato sulla rivista Epoca nell’ottobre 1992, pochi mesi dopo la strage di via D’Amelio. Il brano, dal titolo I giovani, la mia speranza, è un appello alla cultura della legalità come baluardo contro la mentalità mafiosa. Una riflessione potente e ancora attualissima sul ruolo delle nuove generazioni nel costruire una società più giusta e libera dalla criminalità organizzata.

________________________________________

Una prova tra memoria e impegno

Le tracce del 2025 confermano una tendenza ormai consolidata: proporre agli studenti non solo un confronto con i testi, ma una sfida intellettuale che interseca memoria storica, impegno civile e consapevolezza ambientale. Dal Gattopardo alle emergenze del presente, la prima prova chiama i maturandi a mettersi in gioco non solo come scrittori, ma come cittadini.