Lo studio dell’inglese alla Morvillo: ampliamento dell’offerta formativa, CLIL e Trinity

MONREALE, 2 luglio – L’anno scolastico appena concluso, ancora una volta, ha annoverato fra le tante iniziative intraprese, percorsi di potenziamento delle competenze in lingua inglese sia in orario curriculare che extracurriculare.

“Grazie alle diverse professionalità presenti nel nostro istituto e all’adesione ai progetti del PNRR e Coesione Italia 2021-2027 – fa sapere Francesca Giammona, dirigente scolastico della scuola Morvillo – è stato possibile diversificare l’offerta formativa per l’insegnamento e l’apprendimento di questa fondamentale disciplina che, come ben sappiamo, offre una marcia in più agli studenti sia nel proseguo degli studi, sia nell’apertura al mondo del lavoro. Nel dettaglio per quanto riguarda il Trinity (di cui la Morvillo è sede riconosciuta) sono stati ben 48 gli alunni di scuola secondaria di primo grado che hanno conseguito la certificazione: 27 di livello A1, 17 di livello A2 e 4 di B1.

Inoltre ben 8 edizioni del PNRR sono state dedicate al potenziamento della lingua inglese: 3 in orario curriculare con docente di madre lingua con metodologia CLIL e 5 in orario extracurriculare per il potenziamento delle competenze linguistiche.

Infine, fiore all’occhiello, può essere considerata la partecipazione alla Big Challenge che ha visto la partecipazione di tantissimi studenti con risultati excellent!”