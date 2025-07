Le dirigenti scolastiche Francesca Giammona e Patrizia Roccamatisi riconfermate nelle loro sedi

Ieri il provvedimento di conferma per le due dirigenti in scadenza di incarico: Francesca Giammona resterà alla guida della Morvillo e Patrizia Roccamatisi a capo della Margherita di Navarra

MONREALE, 15 luglio – L’Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia ha reso note le operazioni di attribuzione degli incarichi dei dirigenti scolastici per il nuovo anno scolastico.

Si tratta del provvedimento con cui l’Ufficio Scolastico approva le conferme, i mutamenti e la mobilità interregionale per i dirigenti scolastici a partire dal primo settembre con l’inizio del nuovo anno scolastico.

Per Monreale non si registrano particolari novità sul fronte della dirigenza scolastica se non le conferme nelle sedi di attuale assegnazione delle dirigenti scolastiche Francesca Giammona e Patrizia Roccamatisi, che erano in scadenza di incarico al 31 agosto.

In particolare, entrambe le dirigenti Francesca Giammona e Patrizia Roccamatisi vengono riconfermate per un nuovo triennio nelle proprie sedi, rispettivamente Francesca Giammona all’istituto comprensivo Francesca Morvillo, mentre Patrizia Roccamatisi all’istituto comprensivo Margherita di Navarra.