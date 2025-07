Scuola, al via l’istanza per il conferimento delle supplenze

Dalle 10 di oggi è attiva la piattaforma ministeriale. All’interno dell'articolo tutte le informazioni utili

ROMA, 17 luglio – Dalle 10 del 17 luglio 2025 fino alle 14 del 30 luglio 2025 sarà possibile accedere all’Istanza Polis Informatizzazione Nomine Supplenze per il conferimento delle supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo e delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, nonché delle supplenze relative alla continuità didattica dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno.

Per accedere all’istanza occorrono, in alternativa credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità o CIE (Carta di Identità Elettronica). Tra le principali novità di quest’anno è prevista per i docenti a tempo determinato su posto di sostegno la possibile riconferma per l’anno successivo, previa indicazione della famiglia, valutazione del DS e disponibilità dichiarata dal docente all’interno dell’istanza. La conferma è subordinata alla verifica della disponibilità del posto da parte dell’Ufficio territoriale.

Come previsto dal DL 45/2025 l’aspirante a cui è conferita una supplenza annuale finalizzata alla nomina in ruolo su posto di sostegno, deve accettare o rinunciare esplicitamente all’assegnazione ricevuta entro 5 giorni. In caso di mancata risposta entro tale termine, la rinuncia sarà considerata implicita e comporterà la decadenza automatica. Il ministero sulla pagina dedicata ha specificato che, l’assegnazione della sede, a prescindere dall’accettazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsivoglia tipologia di supplenza per tutte le graduatorie a cui si ha titolo per l’anno scolastico di riferimento.

Nell’istanza POLIS - fa sapere il ministero- tutte le classi di concorso sono state adeguate alla nuova normativa per cui anche le eventuali classi di concorso soggette ad accorpamento sono state ridenominate ai sensi della nuova normativa.

All’interno dell’istanza gli aspiranti dovranno indicare le sedi desiderate indipendentemente dalla presenza o meno di disponibilità. All’interno della seguente pagina del sito web del ministero sono presenti tutte le informazioni utili:https://www.istruzione.it/supplenzedocenti25-26/informazioni.html