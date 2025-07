Scuola, Piano Estate finanzia le scuole ''Francesca Morvillo'' e ''Margherita di Navarra''

Le istituzioni scolastiche sono tra le beneficiarie dell'avviso nella graduatoria resa pubblica dal ministero

MONREALE, 18 luglio – Il Piano Estate 2025 intende ampliare e sostenere l’offerta formativa delle scuole con azioni specifiche volte a promuovere iniziative per gli apprendimenti, l’aggregazione, l’inclusione e la socialità, soprattutto nel periodo di sospensione estiva delle lezioni.

L’avviso si inserisce nel quadro delle azioni previste dall’Obiettivo specifico ESO4.6 del Programma nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 ed è finanziato con le risorse residue stanziate con decreto ministeriale n. 72 del 2024 e con le nuove risorse stanziate con decreto ministeriale n. 96 del 2025. L’iniziativa inoltre è cofinanziata dal Fondo sociale europeo plus (FSE+) nell’ambito del PN Scuola 21-27.

Ciascuna istituzione scolastica ha presentato un progetto per l’attivazione di percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l’inclusione e la socialità, da realizzare a partire dalla data di autorizzazione e fino al 31 dicembre 2026, in orario extracurricolare, usufruendo, in particolare, dei periodi di sospensione della didattica curricolare, tenuto conto che l'avviso finanzia moduli di formazione d’aula riconducibili all’obiettivo di promuovere la parità di accesso e di completamento di un’istruzione e una formazione inclusive e di qualità. In particolare, l’intervento riguarda l’ambito dell’«Inclusione e contrasto alla dispersione scolastica».

Tra le scuole di Monreale beneficiarie del finanziamento ci sono l'istituto comprensivo Morvillo per un importo pari a 51.987 euro e l'istituto comprensivo Margherita di Navarra per un importo pari a 51.939 euro. Adesso le scuole dovranno attivarsi non appena arriverà l'autorizzazione da parte del ministero.