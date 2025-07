All’Expo 2025 di Osaka protagonista il liceo artistico di Monreale

Unica scuola del Sud Italia insieme ad un istituto di Caserta scelta dal Ministero per rappresentare l’eccellenza della scuola italiana. LE FOTO

MONREALE, 21 luglio – Dal 16 al 20 luglio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, sulla base del Protocollo d’intesa sottoscritto con il Commissariato Generale di Sezione per la partecipazione italiana a EXPO 2025 Osaka, ha organizzato all’interno del Padiglione Italia un’iniziativa didattica e formativa, dedicata alle Buone Pratiche per Scuola Futura Italia.

Si tratta di un progetto innovativo e rappresentativo dell'eccellenza della scuola italiana, che ha visto coinvolti quaranta studenti italiani e quaranta studenti giapponesi. Dieci le scuole di tutta Italia selezionate dal Ministero per rappresentare il nostro Paese, all'Expo 2025 di Osaka, e tra queste unica del Sud Italia insieme ad un istituto di Caserta, l’Istituto di istruzione superiore statale Basile D’Aleo di Monreale e nello specifico il liceo artistico, noto per la specificità nel mosaico e per la rappresentazione della tradizione della città di Monreale, famosa per la sua cattedrale decorata con mosaici. Le studentesse e gli studenti ed i docenti delle dieci scuole prescelte dal Ministero hanno mostrato con un approccio laboratoriale e pratico le buone pratiche messe in atto presso le loro scuole ed il sapere fare della scuola italiana.

La Dirigente Scolastica del liceo Basile-D'Aleo, Loredana Lauricella, ha espresso il proprio orgoglio, quello di tutta la comunità scolastica e del comune di Monreale, per la partecipazione a questo importante evento, che ha dato l'opportunità di condividere con il pubblico internazionale la buona pratica dell'arte del mosaico. A Osaka in rappresentanza del liceo artistico di Monreale, due studenti talentuosi, Giuseppe Cacciatore e Maria Chiara Di Gregorio accompagnati dal professore Paolo Lo Bue, hanno mostrato ai numerosi visitatori , tra cui il ministro Valditara, le tecniche del mosaico.

“La partecipazione all'Expo 2025 di Osaka - ha affermato la dirigente Loredana Lauricella - è stata un'occasione importante per la nostra scuola per promuovere la cultura italiana e la tradizione artistica non solo dell’Istituto, ma anche della città di Monreale oltre che per instaurare rapporti con altre scuole e istituzioni internazionali. Con questo evento - ha concluso la dirigente - si comprende ancora di più quanto la presenza dell’Istituto superiore a Monreale, comprensivo di numerosi indirizzi, costituisca un valore aggiunto per la città di Monreale”.