Monreale, i bambini adottano un tiglio per celebrare la Giornata dell’Amicizia

L’iniziativa è stata organizzata dalla Pro Loco e dalla maestra della scuola d’infanzia della Guglielmo Maria Grazia Scognamiglio, con il patrocinio del Comune di Monreale

MONREALE, 4 agosto – Nei giorni scorsi, in occasione della Giornata internazionale dell’Amicizia, ventidue bambini monrealesi tra i 5 e gli 8 anni hanno partecipato a un evento speciale dedicato alla natura e alla sensibilizzazione ambientale.

L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco e dalla maestra della scuola d’infanzia della Guglielmo Maria Grazia Scognamiglio, con il patrocinio del Comune di Monreale e il supporto del sindaco Alberto Arcidiacono e dell’assessore al Verde pubblico Giulio Mannino, si è svolta nell’aiuola di via Siracusa.

Protagonista della giornata è stato un tiglio di quarant’anni, adottato simbolicamente dai piccoli partecipanti come “Amico Albero”. Dopo aver ascoltato una storia narrata dalla maestra e aver abbracciato il grande albero, i bambini hanno incontrato l’agronomo Pietro Cangemi, che ha raccontato loro le caratteristiche di questa pianta: dalle foglie a forma di cuore al profumo dolce dei fiori bianchi, conosciuti per le loro proprietà benefiche e calmanti. Cangemi ha anche ricordato l’importanza di prendersi cura delle piante per rendere il pianeta più verde e sano.

L’esperienza è stata arricchita da una merenda condivisa, con l’assaggio del miele di tiglio, canzoni dedicate alla natura e disegni realizzati dai bambini per il loro nuovo amico. A ciascuno di loro è stata infine donata una bustina di tisana di tiglio come simbolo dell’incontro.

“Un gesto semplice come adottare un albero – hanno sottolineato gli organizzatori – può insegnare ai più piccoli che l’amicizia non riguarda solo le persone, ma anche la natura che ci circonda”.