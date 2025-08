Osservatorio dispersione scolastica, la sede resta alla Veneziano-Novelli

Emanato ieri il decreto che individua le istituzioni scolastiche sedi di Osservatorio d’area sulla dispersione scolastica per il nuovo anno scolastico dopo la disponibilità dei dirigenti scolastici

MONREALE, 6 agosto – A Monreale quale sede dell'Osservatorio è stato individuato anche per l’anno scolastico 2025/26 l'istituto scolastico ''Veneziano-Novelli'', vista la disponibilità a proseguire le attività già portate avanti negli anni scorsi.

L’Ufficio Scolastico Regionale ha infatti individuato, facendo riferimento all’indice globale di dispersione scolastica e alle disponibilità dei dirigenti scolastici, alcune scuole della Sicilia per un'azione complessiva di intervento realizzata dagli operatori psicopedagogici, tutti docenti formati e specializzati in tema di inclusione sociale ed educativa e in servizio presso l’USR Sicilia per occuparsi della problematica.

Anche per questo nuovo anno scolastico sarà dunque attivo un importante servizio a supporto scolastico sul territorio comunale di Monreale dal momento che il relativo decreto è stato emanato ieri proprio in funzione dell’avvio dell’anno scolastico e della conseguente attivazione della sede di osservatorio per Monreale.