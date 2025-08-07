EduCare, un’opportunità per le scuole

L’iniziativa vuole offrire un contributo alle scuole che abbiano bisogno di finanziare progetti riguardanti laboratori didattici, efficientamento energetico e sicurezza infrastrutturale

MONREALE, 7 agosto – Fondazione per la scuola italiana (FSI), ente no-profit interamente finanziato da privati che sostiene le scuole nello sviluppo di progetti e bandi nazionali, ha aperto da qualche settimana le candidature a EduCare. L’iniziativa vuole offrire un concreto contributo alle scuole che abbiano bisogno di finanziare progetti riguardanti laboratori didattici, efficientamento energetico e sicurezza infrastrutturale.

Con un range di investimento che può arrivare fino a 200 mila euro, FSI si impegna a individuare e coinvolgere aziende contributrici, preferibilmente del territorio, sulla base dei progetti presentati dalle scuole che ne faranno richiesta.

L’ente intende realizzare preferibilmente progetti “chiavi in mano”, senza trasferimento (ove possibile) di fondi alle scuole, ma solo di beni e servizi. Tramite questa iniziativa, si intende così creare un modello sostenibile di collaborazione scuola-impresa, migliorare le infrastrutture scolastiche e supportare lo sviluppo di nuovi strumenti didattici.

Possono candidarsi le scuole di ogni ordine e grado, alla sola condizione che non abbiano già beneficiato di fondi pubblici che coprano in toto i costi (es. PNRR, fondi ministeriali, altri fondi regionali).

Sarà cura del dirigente scolastico redigere e inviare il progetto nei tre ambiti sopra citati (laboratori didattici, efficientamento energetico e sicurezza infrastrutturale) all’indirizzo educare@fondazionescuolaitaliana.it per una prima revisione.