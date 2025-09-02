Scuola Morvillo, le attività didattiche cominciano il 9 settembre

L’11 suonerà la campanella per prime elementari e prima media. Il 15 tutti gli altri

MONREALE, 2settembre – Ricomincia la scuola ed è tempo, per docenti e genitori, di pianificare l’organizzazione scolastica a partire dal calendario delle attività didattiche.

Com’è noto, l’assessore regionale alla pubblica istruzione ha fissato l’inizio delle lezioni al 15 settembre, lasciando spazio all’autonomia di ogni singola istituzione scolastica di apportare eventuali modifiche in base alle esigenze della comunità scolastica. Proprio per questo il consiglio d’istituto ha deliberato che le attività didattiche abbiano inizio martedì 9 settembre ma solo per i nuovi ingressi alla scuola dell’infanzia, per dare tempo ai più piccoli di adattarsi gradualmente al nuovo ambiente. I bambini delle classi prime di scuola primaria e i ragazzi delle prime di scuola secondaria di primo grado faranno il loro primo ingresso a scuola giovedì 11, mentre è fissato a giorno 15 l’inizio ufficiale per tutte le altre classi e per i bambini dell’infanzia che già hanno frequentato lo scorso anno scolastico.

Per le prime settimane sarà in vigore l’orario provvisorio con orari d’uscita ridotti e scaglionati per classe e ordine di scuola. L’inizio anticipato delle lezioni consentirà di usufruire di alcuni giorni di sospensione delle attività didattiche durante l’anno scolastico in concomitanza con alcune giornate festive come il santo patrono e la festa del Santissimo Crocifisso.

“Quest’anno la prima campanella suonerà un po’ prima rispetto agli altri anni e, forse, rispetto anche al resto d’Italia - fa sapere Francesca Giammona, dirigente scolastico dell’istituto – Questo consentirà comunque di dare più tempo e spazio ai bambini più piccoli rendendo graduale il loro ingresso a scuola. Per questo ringrazio il Consiglio d’istituto che, ancora una volta, ha accolto le istanze del collegio dei docenti dimostrando che la nostra scuola si configura sempre più come comunità educante che si basa sulla condivisione e collaborazione.

Mi preme, infine, augurare un buon anno scolastico a tutti gli alunni, ai nostri genitori, ai docenti e a tutto il personale scolastico”.