Scuola Veneziano-Novelli, la campanella suonerà l’11 settembre per prima elementare e media

MONREALE, La comunità scolastica del "Veneziano-Novelli" e il Consiglio d'istituto che la rappresenta apre l'inizio dell'anno scolastico con l'augurio di un sereno avvio rivolto a tutte le studentesse e a tutti gli studenti che, in questo complesso e delicato momento storico, vivono coNtesti drammatici di guerra e oppressione.

"Lo scorso anno scolastico è iniziato all'insegna dell'allestimento di ambienti di apprendimento innovativi, quest'anno - dichiara il preside Marco Monastra - comincia con un investimento didattico nella riflessione sui valori e i fondamenti della nostra comunità, in particolare quelli sanciti dalla Costituzione e dall'articolo 11 col suo ripudio della guerra e di ogni forma di violenza".

Gli organi collegiali hanno deliberato l'avvio delle attività didattiche per l'11 settembre, quando entreranno in classe le prime della scuola primaria e delle medie. Giorno 12 la campanella suonerà per i nuovi ingressi della scuola dell'infanzia, per le classi seconde e terze della primaria e per tutte le classi delle medie. Giorno 15 entreranno le quarte e le quinte della primaria.

Già a partire dai primi di settembre, la scuola ha offerto agli alunni, attraverso percorsi individualizzati di Mentoring e tutoraggio per la riduzione dei divari degli apprendimenti, la possibilità di recuperare le fragilità pregresse in previsione di un inizio dell'anno sereno e proficuo.