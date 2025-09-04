Monreale, aperte le iscrizioni ai corsi serali per la licenza media e italiano per stranieri

Per informazioni è possibile rivolgersi in segreteria, presso l’istituto comprensivo “Veneziano Novelli” in via Kennedy

MONREALE, 4 settembre – Anche quest'anno il Cpia Palermo 2 comincia la sua attività di istruzione e formazione per gli adulti presso la sede di Monreale, sita presso l'istituto comprensivo ''Veneziano-Novelli'' in via Kennedy.

Sono aperte le iscrizioni ai percorsi di alfabetizzazione della lingua italiana e ai corsi di licenza media. I corsi serali sono aperti a tutti gli adulti dai 16 anni di età, che sono privi di licenza media, a coloro che devono completare la formazione obbligatoria, agli stranieri presenti nel nostro territorio per ottenere la certificazione della lingua italiana.

Per informazioni, possibile rivolgersi in segreteria, presso l’istituto comprensivo “Antonio Veneziano”, sede di via Kennedy, nei giorni di ricevimento, dalle 10 alle 12, raggiungibile anche telefonicamente al numero 0916538213 per informazioni.