Al via il nuovo anno educativo all’asilo nido comunale Pietro Giaccone

Zoom sul progetto pedagogico “Siamo gocce d’acqua”

MONREALE, 4 settembre – Prende ufficialmente avvio il nuovo anno educativo presso l’asilo nido comunale Pietro Giaccone, con un innovativo progetto pedagogico a tema marino.

L’iniziativa, intitolata “Siamo gocce d’acqua”, accompagnerà i bambini lungo l’intero percorso annuale, offrendo esperienze formative ispirate all’elemento acquatico.

Il progetto mira a stimolare la crescita armoniosa dei più piccoli attraverso attività che consentono di esplorare l’acqua con i sensi, arricchire il linguaggio, conoscere e riconoscere le emozioni, stimolare la creatività e promuovere valori positivi quali la generosità, la condivisione e il rispetto verso sé stessi, gli altri e l’ambiente.

Grande soddisfazione per l’avvio del percorso è stata espressa dall’assessore Riccardo Oddo e dal dirigente dell’Area Promozione Sociale, Culturale e Territoriale Pietrantonio Bevilacqua, che hanno sottolineato l’importanza di progetti educativi capaci di coniugare crescita personale, creatività e valori comunitari.