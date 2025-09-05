Erasmus+, due progetti europei per la scuola Guglielmo II di Monreale

L’approvazione da parte dell’agenzia nazionale Indire

MONREALE, 5 settembre – La scuola Guglielmo II si apre all’Europa con due importanti co-finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+, un risultato che conferma la capacità di innovare l’offerta formativa.

Grazie all’approvazione da parte dell’agenzia nazionale Indire, la scuola potrà avviare due progetti di grande respiro che coinvolgeranno studenti, docenti e personale scolastico in percorsi di crescita culturale, professionale ed educativa. I progetti, entrambi finanziati dall’Unione Europea, sono: il Keep on Playing” (partenariato su piccola scala – KA2), coordinato direttamente dall’istituto monrealese e il “Go European, Go Steam, Go Green” (mobilità individuale ai fini di apprendimento – KA1).

Il primo è realizzato in collaborazione con partner di Romania e Turchia, prevede mobilità per studenti e docenti che lavoreranno insieme sul tema del benessere digitale. L’obiettivo è incoraggiare un uso informato e consapevole di internet, videogiochi e dispositivi elettronici, ponendo attenzione alla dimensione educativa del digitale. Parallelamente, sarà dato spazio alla riscoperta dei giochi tradizionali, con attività che favoriranno la socialità, la creatività e il confronto interculturale.

Il progetto “Go European, Go Steam, Go Green”, invece, offrirà a studenti e insegnanti opportunità di mobilità internazionale legate a sostenibilità ambientale, coding, robotica e valori europei. I ragazzi, insieme ai loro coetanei stranieri, vivranno esperienze significative sia all’estero che a Monreale, rafforzando lo spirito europeo e i principi di “unità nella diversità”. Anche i docenti avranno modo di conoscere e sperimentare metodologie didattiche innovative, arricchendo la propria professionalità.

L’approvazione dei progetti da parte di Indire rappresenta un riconoscimento importante per l’istituto, che negli ultimi anni ha investito su percorsi di internazionalizzazione. L’istituto ha infatti promosso corsi di potenziamento della lingua inglese, ottenendo certificazioni riconosciute a livello internazionale, e avviato progetti su robotica, coding e intelligenza artificiale, in linea con le priorità educative europee.