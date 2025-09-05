Esame di maturità, approvata dal governo la riforma: ecco come cambia

Dal 2026 obbligatorio sostenere l’orale su quattro materie, commissari da 7 a 5 ed esito scritti solo dopo l’orale

ROMA, 5 settembre – Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri il decreto-legge recante la riforma dell’Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione, misure per la valorizzazione del personale scolastico e per la sicurezza dei viaggi d’istruzione.

Viene così riformato l’orale dell'esame finale, che dal prossimo anno tutti gli studenti dovranno sostenere per poter essere promossi, chi non lo sosterrà sarà, infatti, bocciato. Inoltre l’esito delle prove scritte sarà comunicato solo una volta concluso il colloquio orale. Viene poi eliminata la discussione sul ''documento iniziale'' scelto dalla commissione per iniziare il colloquio pluridisciplinare, che aveva creato incertezze sui contenuti della prova. All’orale si porteranno, invece, quattro materie caratterizzanti il percorso di studio all'insegna di maggiore serietà e serenità, che il ministero dovrebbe rendere note nel mese di gennaio.

Particolare attenzione sarà dedicata al ruolo dei commissari: la commissione sarà ridotta da 7 a 5 componenti compreso il presidente. Ai commissari verrà assicurata una formazione specifica, che costituirà anche titolo preferenziale per la nomina. Un altro elemento innovativo riguarda il curriculum dello studente, allegato al diploma finale, che offrirà una rappresentazione organica del percorso formativo e delle esperienze significative maturate.

“Con questo decreto - ha dichiarato il ministro Giuseppe Valditara - l'Esame di Stato torna a essere Esame di Maturità, con l'obiettivo di valutare la crescita complessiva dello studente, il suo grado di autonomia e responsabilità”.