Aquino, ripartono le attività del progetto Educare Insieme

Riprende vita il centro aggregativo San Carlo Borromeo

MONREALE, 5 settembre - Con l’avvio del nuovo anno scolastico riprendono ufficialmente le attività del progetto Educare Insieme, un percorso che mette al centro i bambini, i ragazzi e le famiglie, con l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica, promuovere la cittadinanza attiva e offrire opportunità educative e culturali a tutta la comunità.

Grazie al finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri il Centro Aggregativo Giovanile San Carlo Borromeo, che sorto presso la parrocchia di Aquino grazie alla preziosa collaborazione del parroco e al sostegno della Curia, sta dando un concreto supporto a minori e famiglie.

Il centro seguito da un team di educatori prevede attività extrascolastiche e momenti di svago. Le giornate, infatti, saranno scandite da attività di studio assistito e da laboratori creativi volti a sviluppare competenze metacognitive, artistiche e sportive. Un’attenzione particolare sarà rivolta ai minori con maggiori difficoltà scolastiche, che troveranno nel centro un ambiente accogliente e motivante, capace di offrire supporto personalizzato in stretta sinergia con le scuole del territorio.

Tra le iniziative di punta di quest’anno figurano:

• Laboratori teatrali partecipativi, con la realizzazione di uno spettacolo finale ideato, messo in scena e diretto dai ragazzi stessi.

• Percorsi di abbellimento e cura degli spazi del centro, che diventeranno non solo un luogo educativo, ma anche un punto di riferimento per tutta la comunità.

• Attività artistiche, culturali e sportive, pensate per stimolare creatività, spirito di gruppo e senso di appartenenza.

Il progetto Educare Insieme, sostiene il presidente Fabio Casamento, prevede anche numerose altre attività: laboratori per bambini con bisogni educativi speciali (BES/DSA/ADHD), iniziative culturali e di legalità, percorsi sportivi inclusivi, laboratori STEM e digitali, tutorato orientativo.

Si tratta di un vero e proprio investimento sociale che mira a restituire ai giovani spazi e opportunità di crescita, creando un contesto educativo che unisce scuola, famiglie e territorio.

I partner di progetto sono Le cooperative San Carlo Borromeo e Coop. Giogio La Pira, e le associazioni Zagara centro sportivo e Associazione Giovane futuro.