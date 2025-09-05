Scuola Guglielmo, con le classi prime della primaria l’11 settembre inizia l’anno scolastico

Le altre date sono il 15 ed il 17 settembre. La dirigente Bornelli: "Importante la sinergia scuola-famiglie"

MONREALE, 5 settembre – Con rinnovato entusiasmo l’Istituto Comprensivo Guglielmo II ha dato il via al nuovo anno scolastico.

Dopo l’estate la scuola si presenta con progetti innovativi pensati per stimolare la crescita culturale e sociale dei giovani studenti. L’apertura delle porte sarà accompagnata da momenti di accoglienza e presentazione delle attività previste per l’anno in corso. L’obiettivo principale è creare un ambiente inclusivo e stimolante, dove ogni alunno possa esprimere il proprio potenziale e sviluppare competenze fondamentali per il futuro.

Il dirigente scolastico, Irene Bornelli (nella foto) insieme a tutto il corpo docente, sottolinea l’importanza della collaborazione tra scuola, famiglie e comunità locale per affrontare le sfide di un mondo in continua evoluzione. Durante questo nuovo anno scolastico 2025/26 sono previste iniziative di ogni genere, con particolare attenzione all’inclusione e alla promozione del rispetto reciproco.

L’istituto comprensivo Guglielmo II si conferma come un luogo di crescita, apprendimento e socializzazione, pronto a scrivere nuovi capitoli di successo nel percorso formativo dei propri studenti.

“Come dirigente scolastico di questo istituto desidero augurare a tutti un anno scolastico ricco di soddisfazioni e di nuove entusiasmanti esperienze.

Inizia un nuovo anno scolastico per i nostri alunni, le famiglie e i docenti. Si arriva sempre con una forte emozione in questo momento dell’anno. E’ un momento particolare, un evento speciale, di impatto sociale. C’è sempre una grande aspettativa non soltanto personale, ma anche collettiva.

Il mio saluto di benvenuto e di buon anno è rivolto prima di tutto a voi alunni poiché siete il centro e la vita stessa della scuola. A voi genitori che avete un ruolo difficile e di grande responsabilità, che richiede equilibrio e coraggio, in particolar modo in una realtà sociale complessa e fluida come quella di oggi, nella quale i vostri figli sono sottoposti a mille sollecitazioni.

Assume grandissima importanza, a nostro parere, la relazione sinergica e positiva fra l’azione educativa e formativa della scuola e l’orientamento delle famiglie.

A voi docenti e personale ATA auspico una grande intesa per poter cogliere i reali bisogni formativi dei bambini e dei ragazzi, ognuno nell’adempimento del proprio ruolo, possa riuscire a dare le giuste ed adeguate risposte educative, atte a favorire la crescita di ciascun alunno.

Ringrazio anticipatamene tutti per la collaborazione all’ ottima riuscita di questo nuovo anno scolastico pieno di buoni propositi.

CALENDARIO dell’istituto :

Il giorno 11 settembre suonerà la campanella per le prime di scuola primaria.

Il giorno 15 settembre inizieranno gli alunni nuovi iscritti alla scuola dell’infanzia e tutti gli altri alunni della primaria e della secondaria.

Il giorno 17 settembre tutti gli altri alunni di scuola dell’infanzia. Per le prime settimane si osserverà un orario ridotto.