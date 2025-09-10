Una nuova esperienza per la scuola Morvillo con il progetto Erasmus+

Obiettivo della scuola è rendere il percorso scolastico dei propri studenti più stimolante e coinvolgente

MONREALE, 10 settembre – La scuola Francesca Morvillo ha puntato sull'Europa per l'inizio dell'anno scolastico 2025-26 e, con l'approvazione del progetto Erasmus + KA122 finanziato dall'agenzia nazionale Indire, ci è riuscita.

Il progetto prevede una sessione di “job shadowing” per un gruppo di docenti che partiranno per conoscere le realtà scolastiche europee. Obiettivo della scuola è rendere il percorso scolastico dei propri studenti più stimolante e coinvolgente, puntando quindi sul potenziamento della lingua straniera e sulla sperimentazione di nuove tecniche di insegnamento.

La Morvillo ha già cominciato, nello scorso anno scolastico, ad avere un nuovo approccio alle varie discipline ed in particolare in scienze ed arte che, per tutto il primo quadrimestre, sono state insegnate secondo la metodologia Clil.

"Vogliamo rendere i nostri ragazzi cittadini europei - dice la dirigente scolastica Francesca Giammona – e per raggiungere questo obiettivo vogliamo cominciare proprio dai docenti che attraverso questo progetto potranno comparare la loro professionalità con quella di altri docenti". "Siamo già una scuola accreditata Trinity – aggiunge la referente del progetto, Maria Provenzano – alcuni docenti hanno conseguito la certificazione Cambridge lo scorso Luglio. Adesso abbiamo nuovi obiettivi, nuove sfide da affrontare per offrire ai nostri alunni una formazione di qualità. La scuola inoltre ospiterà un seminario, aperto al territorio, di formazione Erasmus nei giorni 11 e 12 settembre grazie alla collaborazione con l'Ambassador nazionale prof Salvo Venturella”.