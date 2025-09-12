Scuola Veneziano-Novelli, un viaggio ideale verso la pace

Un gesto simbolico, ricco di significati di cittadinanza attiva. LE FOTO

MONREALE, 12 settembre – Comincia con un "viaggio" ideale verso la pace, ispirato ai valori della Costituzione e all'articolo 11, l'anno scolastico per le studentesse e gli studenti della Veneziano-Novelli.

L'attività di apertura e di accoglienza, progettata dai dipartimenti disciplinari della primaria e delle medie, è stata pensata infatti come l'allegoria di una traversata in mare, un percorso orientato da fari educativi nella direzione di approdi culturali nuovi e costruttivi.

Guidati dagli insegnanti, i ragazzi hanno realizzato degli origami a forma di barchetta, da sempre icone di socialità e di coesione, e li hanno posizionati su una tela animata con le pennellate azzurre del mare.

Un gesto simbolico che rimanda al percorso di crescita che la scuola promuove, ma anche, inevitabilmente, ai drammi umanitari che si consumano sulle sponde dei nostri mari.

"Un' importante proposta educativa per sensibilizzare i nostri alunni rispetto al valore dell'educazione alla pace e alla tutela dei diritti umani e testimoniare come anche il gesto più semplice, se agito con consapevolezza, può contribuire a formare i futuri cittadini del mondo" - afferma il preside Marco Monastra - precisando come questa attività si inquadri nel curricolo trasversale di educazione civica dell'istituto per la costruzione delle competenze chiave di cittadinanza attiva.