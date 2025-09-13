Scuola Morvillo, terminata la formazione Erasmus

Il corso di formazione è stato condotto dall’ambasciatore nazionale Erasmus Salvatore Venturella

MONREALE, 13 settembre – Si è concluso ieri presso la scuola Francesca Morvillo il corso di formazione a cura dell'Ambasciatore nazionale Erasmus, Salvatore Venturella relativo ai programmi che l'Agenzia offre.

Obiettivo del corso, che si è svolto nei giorni 11 e 12 Settembre, è stato quello di formare i docenti su ulteriori opportunità di progettazione con particolare attenzione ai programmi KA 210 e KA 220 in vista delle prossime scadenze dei bandi Erasmus+. Ad oggi la scuola ha avuto finanziato un progetto KA122, nell'ambito dell'azione chiave KA1 con attività di job shadowing, ma, grazie alle informazioni acquisite e nell’ottica di un processo di miglioramento volto all’iternazionalizzazione dell’istituto, in futuro si orienterà verso la progettazione di percorsi di cooperazione internazionale.

Si tratterebbe di una scelta importante per la scuola che consentirebbe una crescita umana e professionale dei docenti ma anche degli studenti. "Questi progetti-sottolinea l'Ambasciatore- non hanno soltanto una ricaduta a livello didattico e metodologico, ma offrono la possibilità di vivere esperienze condivise, creando ponti interculturali e lavorativi. Il progetto Erasmus + è socializzazione ".

‘’Con l’approvazione del progetto KA122 i docenti coinvolti avranno l’opportunità di relazionarsi con i loro pari- aggiunge la dirigente scolastica, dottoressa Francesca Giammona- ma la nostra priorità restano sempre gli alunni, per questo insieme alla referente del progetto, Maria Provenzano, e alla commissione Erasmus, nell'intento di voler agevolare momenti di socializzazione a fronte di una tendenza all’ isolamento dei nostri ragazzi, penseremo alle future progettazioni includendo anche la mobilità degli alunni".